Con nocturnidad y alevosía China ha prolongado su muralla. Ahora no tiene fin su proyección invisible y los terrícolas libramos contra la incertidumbre y la ansiedad una pelea que no parece que podamos ganar. Hoy sábado tendría que estar en Almería. Me ilusiona imaginar que subo o bajo por el paseo, que me siento un rato a los pies del ficus y la palmera amparándome en sus sombras, a la espera de que una leve vibración telúrica me traiga la certeza de su bienvenida. Echar un rato en la terraza del Coimbra con una silla al lado que parece vacía pero que está ocupada por la presencia de mi entrañable Pepe Castillo, a quien añoro tanto. Hoy sábado tendría que estar viajando a Berja para darle un abrazo a Gabriel Luis y cantarle otra vez la canción del niño triste en la noche de reyes. Mañana tendría que haberme bañado en Garrucha y haber visto con mi mujer el ocaso desde el playazo de Vera mientras Pipo, nuestro viejo perro, juega a que es el mismo cachorro que creció feliz corriendo incansablemente por aquella arena, en el tiempo que quise regalarle a mi pueblo una radio marinera. Pero la muralla china, o la muralla Sánchez, han impedido mi escapada. Y aquí estoy, sufriendo las consecuencias de una nueva "batalla de Madrid". La va a perder el PP. El Presidente del Gobierno lo tiene todo "atado y bien atado": Caramelo a Cs; la presidencia de la Comunidad si apoya a Ángel Gabilondo en la moción de censura a Díaz Ayuso. Ignacio Aguado dijo en su momento que "eso no era prioritario". Hoy Cs declara su desacuerdo con que Díaz Ayuso recurra ante el TSJM la "trágala" del Ministro de Sanidad con unas medidas de confinamiento para situaciones extremas que los indicadores de contagios, ingresos, altas y fallecimientos - ya a la baja en las zonas más afectadas - parecen cuestionar. En Agosto, desde su retiro vacacional de Doñana, Sánchez ordena a "su" Abogacía General, que le prepare el informe que necesita para suplantar a la Presidenta de Madrid. El día de la paz en la Puerta del Sol, por la mañana firma solemne de una promesa de colaboración leal entre administraciones - ojo al dato; la cámara se recreó en la mano de Pedro y no en la de Isabel. Por la tarde la manifestación contra su gestión de la crisis, prevista de antemano, alentada y abanderada por Pablo Iglesias. El Delegado del Gobierno señor Franco llamando a la unidad y la concordia ante el enemigo común; pero silenciando, porque no lo tiene, el protocolo de actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante la posibilidad de que la gente incumpla la orden que impone el ministro. Está claro. Pedro Sánchez quiere la joya de la corona ya, ahora, no vaya a ser que las restricciones decididas por la Presidenta le den a ella la razón en beneficio político del PP. En la Comunidad de Madrid hay dos guerras abiertas, feroces. Mientras el mundo gira.