El museo de los pintores

Desde su apertura pública, hace ahora doscientos años, el Prado fue siempre un museo para los pintores. Por la naturaleza de sus colecciones, que dan una importancia muy elevada a las escuelas veneciana y española en detrimento de otras apenas representadas, y por la supremacía y omnipresencia de unos pocos artistas pertenecientes a estas dos escuelas, exponentes de la pintura pura y libre -Tiziano, el Greco, Velázquez y Goya-, el Prado ha sido siempre una escuela viva para el aprendizaje de generaciones y generaciones de pintores y, en cierta forma, ha modelado el curso del arte contemporáneo. El siglo XIX cabe entero en Velázquez y, tras el descubrimiento de Goya y el más tardío del Greco, casi todo el XX nace de ellos. En el Prado se han mirado -o más apropiadamente se han buscado- miles de nuevos pintores en busca del oficio, de su voz propia y de la verdad en la pintura. Desde Manet, Degas, Rosales, Fortuny o Sorolla, a Picasso o Bacon. Ello es, acaso, el rasgo más distintivo de esta gran pinacoteca con relación a otras de similar importancia mundial. El Prado ha sido y es el museo-escuela por antonomasia para los artistas europeos y más tardíamente incluso para los americanos. Con estos mimbres, debería ser un museo donde los propios pintores tuvieran voz suficiente para influir en su gestión, forma de exhibir las colecciones y estrategias de futuro. Sin embargo, esto no es así. Desde que el gremio de los historiadores acaparó todo el poder de la dirección museística a nivel global, el Prado no ha encontrado un camino adecuado, con personalidad propia. En la forma de presentar las colecciones -dónde y cómo se cuelgan los cuadros-, el Prado lleva décadas sometido a los criterios caprichosos de sus cambiantes responsables, con decisiones a cual más equivocada y antiestética, sin encontrar un modelo feliz. Bastaría con preguntarles a unos pocos pintores de importancia; se acabaría con tanto trasiego y tontería. Y lo mismo sucede con las ignorantes y arbitrarias "expertizaciones" de historiadores que no han cogido un pincel en su vida. En este sentido, basta que un buen pintor lea los informes de, por ejemplo, la doctora Mena, para estar largo rato riendo a mandíbula batiente con sus observaciones de la técnica goyesca. En fin, es hora ya, y en el Prado mucho más, que se ponga encima del tapete la necesidad de equipos multidisciplinares en la dirección museística, donde los pintores y artistas sean una voz importante.