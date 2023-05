Dice el refrán castellano que “de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco” y, como casi siempre que se habla de proverbios, la frase tiene un punto de verdad. ¿Quién no se ha enardecido escuchando una vibrante sinfonía y ha elevado los brazos para dirigir a una invisible orquesta? ¿Quién no se ha emocionado con unos versos ajenos y los ha tomado prestados como si los hubiese compuesto uno mismo, para subir a la persona amada en brazos hasta el olimpo? ¿Y quién no ha sufrido en su pecho la llama de la justicia ardiendo hasta la locura, como decía Cervantes que ardió la de Don Quijote? Algunos conocidos hispanistas, sin embargo, han reflexionado sobre esas cualidades singulares que parece que adornan a los españoles y han llegado a la conclusión de que son más bien plurales y que Alonso Quijano no sería el mismo sin su Sancho Panza, del mismo modo que los lectores del manco de Lepanto actuarían y opinarían de otro modo si no estuviesen tan seguros de haber podido escribir ellos mismos la novela. ¡Con qué certeza predicamos lo que deben hacer los demás! Como decía Fray Luis de Granada, “ni todo lo condenes ni todo lo justifiques”.