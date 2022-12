El nacimiento del mito ecologista

El movimiento ecologista, curiosamente no nació en el siglo 19, que fue el momento histórico de mayor contaminación en Occidente, ya que la principal fuente de energía para los hogares y las industrias, eran el carbón fósil y la madera de los bosques. La aparición y utilización universal de la electricidad dio lugar a un salto en la productividad y la aparición de nuevas industrias que necesitaban una mano de obra más cualificada, también se desarrolla el Comercio y los Servicios, entramos ya en el siglo 20 con la llamada "La Grande Epoque". Inglaterra y Francia, antes de la 1era Guerra Mundial, dominaban a Occidente, África y gran parte de Asia y también el comercio con las antiguas colonias españolas de América, Alemania que solo existía como nación desde el 1871 se industrializaba y buscaba su plaza en este tablero dominado por Inglaterra y Francia. Durante todo este periodo, parte de las pequeñas Burguesías del siglo 19 se convirtió en los financieros dominantes de las economías de estos países, creando a su vez una nueva pequeña Burguesía, compuesta de Comerciantes urbanos y empresarios de Servicios.

A partir del 28/ 09/ 1864 con la creación de la Internacional, Karl Marx inició la organización ideológica de los trabajadores de Inglaterra, Francia y Alemania. En España, el delegado de la Internacional, Bakuni, en Cataluña propagó ideas pequeñas burguesas que dieron lugar a la teoría anarquista, que es una desviación de la teoría Marxista, centralizadora y planificadora de la economía. Con el surgimiento de una llamada Clase Media, aspirante a integrarse en la ideología pequeña Burguesa y Social Demócrata, el crecimiento de la Clase Media vio su apogeo al finalizar la 2da Guerra Mundial con la llamada "Las 30 Gloriosas".

Es a partir del 1952 que la bióloga US Rachel Carson, protesta contra la utilización del DDT, pesticida no degradable que mataba los insectos y en consecuencia los pájaros insectívoros. Parte de la Clase Media y pequeña Burguesía vieron la posibilidad de crear una nueva vía política que no ponía en causa los fundamentos de la economía Liberal, los llamados Partidos Verdes vieron el día en la escena política. Los Verdes en particular fueron particularmente agresivos contra la energía producida por las centrales nucleares, ignorantes, manipulados por los anglo sajones que veían con temor el resurgimiento de las industrias y economía alemana.

Hoy documentos desclasificados ponen en manifiesto la decisión de Larry Fink, que dirige Blackiock y que según la prensa económica anglosajona firmó con el ucraniano Zelensky, un acuerdo que le daba la exclusiva para organizar la posible reconstrucción de lo que quede de territorio a Kiev, esta reconstrucción seria financiada por Occidente. Larry Fink recientemente envió una carta a sus colegas de Wall Street, documento titulado: A Fundamental Reshaping of Finance, indicando que sus inversiones se orientarán hacia las fuentes Verdes de la energía, que abandonaría las inversiones en el carbón y se interesará a las del Petróleo y Gas. Comprenda quien quiera, quien pilota las opciones políticas y económicas de los Verdes.

La señora Merkel para lograr el Poder en Alemania necesitó el 15% de votos de los Verdes, por ello les concedió terminar con lo nuclear, el Presidente Hollande en Francia hizo lo mismo. Hoy estos dos países no disponen de suficiente electricidad para sus industrias, debido a las sanciones contra Rusia que han bloqueado el Gas y petróleo para sus centrales eléctricas. Poco hablan los verdes del saqueo de las riquezas naturales de África y América Latina. Tampoco hablan de las consecuencias para medio ambiente que crearan las baterías de los coches eléctricos. Los "ecologistas" son Partidos Políticos oportunistas que explotan los sentimientos humanos sin exigir las soluciones tecnológicas necesarias. Existen ecológicos de buena fe, pero no hacemos cálculos Políticos para obtener poder.