¿Cómo nació la geopolítica actual?

El crecimiento económico es dependiente de 4 factores esenciales ; el crecimiento demográfico, los conocimientos científicos, las industrias y recursos

El crecimiento demográfico comenzó en el siglo 19, gracias a los avances de la medicina y de la higiene que pusieron fin a las grandes epidemias de la Edad Media y del Renacimiento. También fue determinante la pérdida del control de la Iglesia sobre la ciencia, lo que dio lugar a un salto cualitativo de las ciencias y tecnologías, también se revolucionó el transporte con el caballo vapor. Esta evolución no hubiese sido posible sin el fuerte crecimiento de las poblaciones en Europa, que dieron lugar a una fuerte demanda de alimentación, ropa y viviendas. La creación de las escuelas de ingenieros, de medicina y los hospitales que desarrollaron la cirugía e investigaciones sobre los virus. occidente abrió las puertas al progreso y a la Industria que cubriría las necesidades esenciales de la población. Fue la Revolución Industrial, el soporte para la expansión de occidente hacia los otros Continentes y colonizar países menos desarrollados o poseídos por países en declive como era el caso de España que perdió sus colonias en beneficio de Inglaterra y USA. La China sometida hasta el 1949, ha sacado experiencia de cómo se desarrolló Occidente. Lo primero que hizo China, fue lograr su soberanía y controlar su desarrollo demográfico para impedir que este consumiera los esfuerzos para terminar con las hambrunas. El segundo paso fue abrir el país a las industrias de occidente. Fue en el 1964 que el General de Gaulle reconocía la China de Mao . En julio del 1971, Heny Kissinger (consejero de la séguridad nacional) en secreto se dirigió a Pekín para negociar con el 1er ministro chino Zhu Enlai. El 15/07/ 1971, el Presidente de US Richard Nixon anunció que aceptaba la invitación del presidente de la China continental. El Primer ministro chino Zhu Enlai, había formulado cuatro condiciones a cumplir antes de establecer relaciones diplomáticas y comerciales entre China y US: 1) US, debía retirar de toda la Indochina sus fuerzas bélicas 2) de Taiwán también. 3) Aceptar que China continental fuese la sola representante del país en la ONU y reconocer que Taiwán solo era una parte del territorio chino. 4) Abstenerse de incitar Japón a rearmarse (en particular con la bomba A). China en octubre del 1971 entra en la ONU como miembro permanente del Consejo de Seguridad, el representante de Taiwán era expulsado de este puesto. El presidente Richard Nixon visitó China en febrero de 1972, se reunió con el presidente Mao Zedong y firmó el Comunicado de Shanghái con el primer ministro Zhu Enlai. Este Comunicado allanaba el camino para la mejora de las relaciones chino-USA, al permitir que China y USA intercambiasen opiniones sobre varios puntos de desacuerdo, en particular el estatuto de Taiwán. Esta visita no condujo al reconocimiento inmediato de la China Comunista, pero se establecieron "oficinas de enlace" en Washington DC y Beijing. USA concluyó de que la China continental era la de todos los chinos y que Taiwán era parte de ella. El presidente de USA, Gerald Ford, visitó China en diciembre de 1975 y reafirmó el interés de USA en normalizar las relaciones con Pekin. Después de ser nombrado Presidente en 1977, Jimmy Carter reafirmó su adhésion al Comunicado de Shanghái. El secretario de Estado Cyrus Vance y el asesor de seguridad nacional Zbigniew Brzezinski alentaron a Carter a buscar relaciones diplomáticas y comerciales con China. Sin embargo, Brzezinsi también buscaba establecer rápidamente una relación de seguridad con Pekín para contrarrestar a la URSS. Así, USA y la República Popular China anunciaron el 15 de diciembre de 1978 que los dos gobiernos establecerían relaciones diplomáticas el 1 de enero de 1979. Atraída por el jugoso Mercado que era China, USA cayó en sus redes. Hoy China es la 1era Potencia económica y el centro de la nueva Geopolítica que se ha desplazado a Asia.