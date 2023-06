El primer día de vacaciones, Pablito disfrutaba de su soñada paz junto al mar, había acabado el curso hacía dos días. Le faltó tiempo para coger la sombrilla y la tumbona, y dirigirse a la playa más cercana. Dormitaba como un bendito, tumbado en su hamaca de rayas, y protegido de un sol inmisericorde por la enorme sombrilla azul, que acababa de comprar. En el horizonte, un mar en calma se confundía con el azul celeste del cielo. La imagen emanaba una suerte de paz idílica, propia de un escenario de Disney, de tal forma que a nadie habría sorprendido que se asomase entre las olas la misma Sirenita en “carne y escamas”, arropada por música de violines. Nada ni nadie perturbaba esa quietud, salvo la algarabía de algunas gaviotas audaces que se acercaban temerariamente hasta sus pies. Al otro lado del escenario se desarrollaba la vida real, a pocos kilómetros mar adentro, Ahmed gritaba a todo pulmón pidiendo socorro, pero sus gritos desaforados eran absorbidos por el rumor de las olas al chocar contra la madera de la barcaza en la que se hacinaban decenas de cuerpos llagados por las quemaduras. Llevaban varios días a la deriva, y la última persona que les podía ayudar había huido en un yate, portando con él toda la fortuna que habían pagado por un viaje hacia la nada. Decenas de sueños rotos, como un cristal que estalla en miles de trozos, se mezclaban con las lágrimas y el terror ante una muerte inminente. Los más pequeños dormían extenuados entre los brazos de unas madres que apenas podían sostenerlos, agotadas por el dolor, el hambre, la sed y el miedo, los más jóvenes y fuertes, trataban de remar con sus brazos, sin que el esfuerzo sirviese de nada, solo el mar les rodeaba. El mundo, ajeno a esa tragedia oculta a sus ojos, expectantes y con la respiración contenida, desde la seguridad de sus hogares, devoraba programas de televisión esperando que la búsqueda de unos millonarios excéntricos y curiosos por ver un barco hundido, acabase antes de que les faltase el oxígeno. En sus pantallas, justo en la esquina superior derecha, grandes números rojos indicaban las horas de vida que les podían queda a esos pobres diablos, encerrados por voluntad propia en una lata de sardinas con ínsulas de capsula espacial. Para combatir los nervios y el estrés que les causaba la curiosidad malsana a los televidentes, se intercalaban noticias de poca monta, o entrevistas con expertos, que lejos de quitar hierro al asunto, dejaban más desazón en el corazón atribulado de quienes les escuchaban. Por fin se conoció el final de la loca aventura de los intrépidos argonautas, la tragedia se cebó con ellos y ninguno sobrevivió. Enseguida comenzaron los comentarios de toda índole en los programas televisivos, opinando sobre un asunto que no les concernía a ninguno de ellos, pero que reunía todos los ingredientes trágicos para una película que podía titularse “la maldición del Titanic”. Durante cuatro intensos días, no se había regateado ni un solo céntimo en la búsqueda de esos locos temerarios, a razón de los comentarios de los expertos en la materia, que mantenían que el viaje no era seguro y que nunca tenía que haberse realizado, pero la inversión había merecido la pena, el mundo ya podía dormir tranquilo, ya sabíamos cómo habían perecido. Mientras todos dormían tranquilos, el film de terror que se estaba desarrollando en altamar llegaba a su final, la barcaza repleta de seres humanos navegando a la deriva, había naufragado frente a las playas en las que Palito dormitaba esa mañana. Los cuerpos descarnados que las olas habían arrojado sobre la orilla, con sus ojos desorbitados clamando al cielo, preguntaban por qué a ellos nadie les buscó.