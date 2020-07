A nadie le importa

Teníaplaneada una mañana de gestiones y caminaba positiva por la calle de un sitio a otro. Me sentía llena de optimismo y vitalidad.

De repente se cruzó una persona conocida. Después de los saludos de rigor y, sin solución de continuidad, empezó a referirme una serie de problemas personales, familiares y legales, enlazados entre sí en una cadena tal, que parecía imposible pudieran llegar a terminar. Como suele decirse, "no cogía aire ni para respirar", ante lo que me veía impotente, no sólo para cambiar de tema, sino incluso para finalizar la conversación. No sé el tiempo que permanecí de pie en medio de la calle atrapada en aquel monólogo. Cuando al fin pude continuar mi camino, sentí que aquella persona había absorbido toda la energía positiva con la que había salido aquella mañana.

Aquel encuentro me hizo reflexionar sobre la improcedencia de "volcar" nuestros problemas en los demás de una forma indiscriminada.

Sólo a personas muy allegadas con las que compartamos sentimientos, deberíamos confiarles los "dolores del alma". Fuera de este círculo, creo inconveniente abrumar a la gente con ciertas cuestiones. Es muy posible que carezcan de tiempo e información suficiente para emitir opiniones que puedan aportar algo constructivo a la situación.

Por otra parte, cuando referimos a los demás vivencias problemáticas o dolorosas, en un escenario como el que he planteado, revivimos la situación mientras la contamos, por lo que, no sólo abrumamos a nuestro interlocutor, sino que volvemos a vivir lo acontecido, y así, lo sufrimos cuando sucede y cuantas veces lo compartimos.

Demos lo mejor de nosotros en los encuentros con los demás y guardemos nuestros "fantasmas" para allegados de confianza o, en su caso, para profesionales en el ámbito que corresponda.

Compartamos, pues, menos nuestros problemas y más nuestras alegrías…