De Las tranquilas y cálidas aguas de Mediterráneo se agitaron con violencia de forma inusitada. Ese hecho inexplicable le hizo pensar que algún banco de peces, huyendo de un depredador, podía ser la causa de las ondas que se habían producido sobre la superficie. La mar estaba en calma, la leve brisa marina apenas agitaba su pelo, observó con atención lo que estaba ocurriendo y de repente vio aparecer lo que parecía un tridente, seguido de una cabeza adornada de una hermosa cabellera blanca. No podía creer lo que estaba viendo: era Neptuno mismo el que salió de las aguas en sus propias narices? Atónita, escuchó un bramido casi humano emitido por aquel ser que se sumergió de nuevo bajo las aguas, y siguió tomando el sol en cubierta como si nada de esto hubiese ocurrido. Por su parte él, más calmado después del desahogo, se reprochaba aquel gesto de ira impropio de un ser divino, que seguramente aterrorizó a todos los seres vivos que lo presenciaran. Estaba furioso, su paraíso acuático sufría un deterioro constante como consecuencia de la contaminación, estaban desapareciendo inmensos campos de posidonias, bancos de corales, estrellas y caballitos de mar, peces de todas las especies, y todo ser viviente que habitaron esas aguas hasta donde le alcanzaba la memoria. Desechos de toda índole habían ido acumulándose en los fondos destruyéndolo todo: botellas de cristal, plásticos, restos de naufragios, nasas y aparejos de pesca, y un interminable sinfín de objetos inútiles que hacían imposible la vida en sus dominios. Pensó que era una lástima no contar con un ejército bien pertrechado para dar una lección a aquellos necios, y sentía como una losa la soledad y la impotencia para cambiar el curso de los acontecimientos que amenazaban su reino. Esto nunca hubiese ocurrido cuando los dioses compartían el Monte Olimpo, pero su dispersión por el ancho mundo, había hecho que perdiesen la fuerza que un día ostentaron sobre la tierra, bueno, eso y que los humanos cada vez eran más necios. Él, mejor que nadie, sabía cómo envenenando el planeta, la vida se iba haciendo más difícil cada día. Sintió sobre su cabeza un fuerte movimiento, producido por el desplazamiento de inmensas cantidades de agua que generaba el paso de una enorme embarcación de lujo, a la que ellos llamaban crucero. El barco, dirigiéndose a una de las más bellas islas que conformaban su paraíso, dejaba a su paso una enorme estela de combustible y basura, que devoraban ávidos los peces que ellos se comerían más tarde, y esto le congratuló, al menos comerían otra cosa que no fuesen los cadáveres que inundaban los fondos, consecuencia de su estulticia e insolidaridad, mientras tomaban el sol en cubierta, ajenos a su verdadero destino, que no era precisamente el de las islas griegas.