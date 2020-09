La necesaria banca pública

El pasado mes de febrero Adelante Andalucía presentó una moción para que el parlamento impulsase una Ley de Banca Pública. La moción fue rechazada con los votos negativos de PSOE, PP, Ciudadanos y VOX. La formación liderada por Teresa Rodríguez solo consiguió sumar un voto a los de su propia bancada: el de una servidora.

Seguramente muchos pensaron entonces que el sentido de mi voto se debía a un error. En absoluto. La coherencia de mi voto se entendería después, una vez se hizo público mi compromiso con Falange Española de las JONS. La nacionalización del crédito es una vieja aspiración falangista. Entendemos que el crédito debe ser un servicio público, no solo un negocio. Por eso no me sumé al rechazo de los partidos del consenso socialdemócrata-liberal. La conveniencia o no de que los Estados dispongan de bancos de titularidad pública ha vuelto al debate tras conocerse la posible privatización por absorción de BANKIA, el más importante de los bancos surgidos del desmantelamiento de las cajas de ahorros. Cajas de ahorro bicentenarias en muchos casos, que apenas resistieron un par de décadas a la rapiña de las comunidades autónomas, los partidos, los sindicatos y las patronales instaladas en sus consejos de administración.

En el debate de aquella moción, el representante del PP calificó la propuesta de "clásico error de la izquierda". Desconocía que, en países europeos como Alemania, Francia. Holanda o Suecia, pero también en EEUU, funcionan bancos cuya titularidad mayoritaria o única es el Estado. Y esto es así con gobiernos conservadores y progresistas, porque todos entienden que hay sectores estratégicos y finalidades sociales que aconsejan que el acceso al crédito de familias y empresas no dependa únicamente de la iniciativa privada. Argumento que no es ni de izquierda ni de derecha, es de sentido común.

El siempre lúcido Juan Manuel de Prada señalaba hace unos días en ABC, comentando esto mismo, que "se equivoca trágicamente la derecha cuando afirma que defender la existencia de una banca pública son ensoñaciones marxistas". Así es. Precisamente son los marxistas -bueno, su sucedáneo- los que desde el Gobierno de España van a permitir que se pierda la oportunidad de contar con una banca pública, se termine de perder el dinero que los españoles pusieron para el rescate de BANKIA y se mande a varios centenares de sus empleados al paro.