La necesaria profilaxis de los nombres

Decía Confucio que los gobernantes debían comportarse de manera ejemplar, también en su uso del lenguaje. Sus actos, su talante y sus palabras eran el ejemplo en el que han de mirarse sus administrados para seguir un camino armonioso y socialmente constructivo. De ahí la importancia que el maestro de Lu concedía a la exactitud en la expresión, a que los nombres se ajustasen con precisión milimétrica a lo que significaban. No sé qué pensaría estos días de la expresión "volver a la nueva normalidad". Me temo que nada especialmente tranquilizador. La FUNDEU ya se ha ocupado de ella, con juicio ambiguo. No deja de ser un indicio elocuente del tan español empeño en desatender una urgencia de toda sociedad avanzada por regular su planificación lingüística. La FUNDEU, por momentos, parece una versión 2.0 de la RAE, otro organismo manifiestamente mejorable. Pero esa es otra cuestión. A mí aquí me trae el retorno a la nueva normalidad, por lo que significa, por lo que implica y por lo que transpira. La expresión es de por sí sospechosa. Nunca se vuelve a algo nuevo. El camino de retorno llega hacia un punto de partida ya preexistente y conocido. Por lo tanto, si hay que volver a alguna normalidad será a como vivíamos antes de la pandemia. Parece que no va a ser así, que nos dirigimos hacia una nueva situación, distinta a lo que habíamos conocido y experimentado. El problema ahora radica en que lo nuevo, por definición, provoca una incerteza solo resoluble comparando las dos normalidades, la antigua que dejamos atrás y la nueva que está por llegar. Si se parecen, si se asemejan estrechamente, entonces cabrá admitir que se trata de una normalidad nueva. Pero, ¿y si no es así? ¿y si se aprovecha la coyuntura para recortar derechos, libertades, avances sociales? Entonces habremos reencontrado un viejo conocido de la historia de España. Al final, la normalidad social es todo aquello que se estabiliza como un modelo de relaciones humanas, un listado de derechos y deberes, junto con las pertinentes actuaciones desde la administración. La normalidad social no necesariamente se corresponde con la moral. En la España de los 40, 50 y 60 hubo una normalidad, la franquista, que sin embargo estaba sustentada en una profunda anormalidad inmoral. ¿Hacia qué tipo de normalidad nos estamos orientando? El primer indicio no es demasiado tranquilizador. Lo normal, lo profiláctico socialmente, sería que todas estas dudas nos las hubieran aclarado ya quien emplea esos términos. Esa dejación lo único que está fomentando es la confusión y la intranquilidad, el desconcierto entre los administrados, como ya vaticinaba Confucio.