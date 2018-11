La necesidad de cambio

Andalucía acusa ya el cansancio y el inmovilismo de los 36 años de gobierno socialista. Es evidente en el 77% de los andaluces que, según las últimas encuestas, cree crucial un cambio de partido en la Junta. El 2D se proyecta como las elecciones históricas para propiciar la alternancia de gobierno. Podemos ser artífices de ese cambio que dé nuevas oportunidades a una tierra que, a pesar de su gran potencial, está secuestrada por las políticas nefastas de un gobierno incapaz de invertir o converger al ritmo que lo han hecho el resto de Comunidades Autonómicas. Los jóvenes, los más entrados en años y hasta los mayores dicen abiertamente que no podemos seguir conformándonos. Llegó la hora de rebelarse ante esa Andalucía que no nos gusta. Estamos cansados de ser la comunidad autónoma con mayor tasa de empleo, la del millón de desempleados, de tener una sanidad que 'hace aguas' por el déficit, falta de personal y recursos que arrastra el SAS, de resultados malísimos en educación a pesar de la profesionalidad de los docentes. Y, sobre todo, de ser la comunidad con más impuestos y los más altos de toda España. La pasividad instaurada es fruto de la falta de acciones de una presidenta dedicada más a sus propios intereses que a lo de los andaluces. Ello contrasta, y mucho, con el emprendimiento de la sociedad andaluza y sus tejidos productivos que son los que están atrayendo la inversión extranjera. No podemos estar solos, urge ya un gobierno preocupado y con ganas para abrirnos a nuevas oportunidades, que implante medidas para hacer de Andalucía imán de inversiones y, sobre todo, ponga fin a la paralización de infraestructuras a la que nos ha sometido el PSOE. Ejemplos claros de esa desidia se ven en Almería, que ha sido la gran olvidada, el más claro la Autovía del Mármol. Ninguna otra tierra tiene tantas razones para propiciar ese giro político en las urnas. Pero hay que ser precavidos a la hora de elegir quién va a capitanear esa transformación. Y aquí en aval al PP no nos gana ningún partido. Hemos llevado el 50% de la iniciativa parlamentaria en Andalucía, impulsado los Pactos del Agua, Educación o la Sanidad y la eliminación del injusto impuesto de sucesiones. Estamos al lado de autónomos, jóvenes y agentes sociales a la hora de trasladar sus inquietudes, peticiones o aportaciones a Leyes tan importantes como la de la Agricultura. Está claro urge la alternancia que, como decía Churchill, fecunda el suelo de la democracia.