¿Qué necesitas para ser emprendedor?

Seguramente preocupa el nivel de paro. La dificultad de encontrar un empleo digno que te ilusione y te haga feliz. Tu proyecto profesional se puede resumir en trabajar en algo que te mejore como persona y te ayude a vivir desahogadamente y tener una familia. Sin embargo, el horizonte no es demasiado esperanzador. Te desanimas y te pones a buscar y aceptar cualquier trabajo, aunque no se corresponda a tu nivel de formación y experiencia.

Sin embargo, hay personas que, con tu edad, semejante formación y experiencia profesional, logran desarrollar un proyecto profesional ilusionante y atractivo que les llena de felicidad. Todas estos factores, crean el caldo de cultivo propicio para que te plantees alguna vez seguir tu propio proyecto profesional, y ayudar a otras personas convirtiéndote en emprendedor. Para eso, necesitas un proyecto ilusionante y capacidades para lograr llevarlo a cabo. Necesitas formación, desarrollarte profesional y personal. Un aspecto que no se suele tener en cuenta es la personalidad del emprendedor. Es lógico. Por mi experiencia un emprendedor debe tener una personalidad determinada. ¿Eres consciente de tus fortalezas y debilidades? El emprendedor, lo he visto en casos concretos, ha de ser constante, luchador, resistente a las dificultades, sacrificado, optimista, etc.

Para satisfacer esa necesidad, estas surgiendo nuevas instituciones especializadas en el desarrollo personal y profesional, que te proporcionaran las herramientas necesarias para ser emprendedor y no morir en el intento. Tus limitaciones personales y de formación para ser emprendedor se superan con dedicación, esfuerzo, espíritu de sacrificio, optimismo, mucha ilusión y la compañía de gente de confianza en las que puedas apoyarte y formen equipo contigo. Ya sabes, estoy jubilado y tengo mucho tiempo. Si puedo ayudarte en algo, me puedes escribir a jmiguel.ponce@gmail.com. Es una manera de agradecerte que hayas leído hasta aquí para conocer mis experiencias que vengo contando cada semana.