La negación permanente

No digo nada nuevo si me refiero a la política que ejerce el PP cuyo único objetivo es oponerse a todo lo que proponga el Gobierno de Pedro Sánchez. No a todo. En el fondo subyace el mensaje soterrado de considerar ilegítimo a un Gobierno que se ha formado según lo establecido en la Constitución. Con ese afán de oponerse a todo, se han manifestado en contra de la reforma de la Ley Laboral que se lleva al Congreso de Diputados con el visto bueno de sindicatos y empresarios. Lo fundamental en materia laboral es su regulación mediante el acuerdo de las partes, desde los convenios colectivos, hasta la resolución de conflictos laborales sin intervención judicial. Habría que celebrar como algo positivo que la reforma de la Ley Laboral se haya conseguido con el respaldo de las partes interesadas, pero Pablo Casado ha mostrado su total rechazo y anuncia que cuando sea presidente del Gobierno derogará lo que en común acuerdo han aprobado. Francamente, no se explica que un Gobierno quiera romper lo que se puede considerar un convenio con rango de Ley entre empresarios y trabajadores. Tampoco tiene mucha explicación la oposición del PP en el Senado a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, apoyando una enmienda de Compromís a favor de las lenguas minoritarias. En este caso su comportamiento me parece ridículo. Por una parte, su postura negacionista no producirá mayores efectos, la Ley de Presupuestos Generales del Estado volverá al Congreso de los Diputados y será aprobada por mayoría. Pero lo más inaudito es que el PP haga causa común con ERC para apoyar una enmienda de Compromís por un valor de 1,6 millones de euros para la "promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, a las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi y Navarra". Ahora resulta que, por tal de oponerse al Gobierno, los populares no tienen ningún reparo en votar junto a los partidos que quieren romper España, y que lo hagan para la defensa unas lenguas por las que, hasta la fecha, no habían mostrado tanta consideración. Tanto en un caso como en otro, la oposición del PP no pasa de ser un capítulo más de su rabieta permanente sin mayores consecuencias. La reforma de la Ley Laboral y la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, serán aprobadas por mayoría y el PP seguirá instalado en un discurso negacionista, tan repetido y vacío de contenido, que no despierta el menor interés.