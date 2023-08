Antonis Samarakis (Atenas, 16 de agosto de 1919 - Pilos, Grecia, 8 de agosto de 2003) es una de las figuras más importantes de la literatura del siglo XX. Escritor griego de la generación de postguerra. Toda su obra se caracteriza por su compromiso con los valores del humanismo, y su afán inquebrantable por advertirnos de los peligros del totalitarismo. Formó parte de la Resistencia griega durante la invasión nazi. En 1944 fue detenido por la Gestapo, torturado y condenado a muerte. Al hablarles de Samarakis, no puedo dejar de referirme a la literatura Neohelénica. Generalmente cuando pensamos en la literatura griega, recordamos a los grandes clásicos de la cultura occidental, que forman parte vital de la cultura mundial. Sócrates, Safo, Aristóteles. Platón. Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aspasia de Mileto y Ana Comneno. Es muy importante que nos fijemos en la literatura griega posterior. Desde el Imperio Bizantino, Edad Media, la caída de Constantinopla (29 de mayo de 1453 a manos del imperio Turco Otomano) hasta nuestros días. Por ejemplo; Digenis Akritas es el hermano griego-bizantino del Cantar del Mío Cid. Del mismo modo, es imprescindible para conocer la evolución de la lengua griega; una de las fuentes principales de la lengua española. Confieso que soy una apasionada de la literatura Neohelénica.

Pienso que sus autores, sus obras, nos ayudan a comprender mucho mejor la naturaleza humana. Entender la historia, ya que la experiencia de Grecia es desbordante. Sin ir más lejos; los siglos XIX y XX. Especialmente la I Guerra Mundial, la Guerra Civil española, la II Guerra Mundial y la Guerra Civil griega (1946-1949) considerado el primer conflicto de la Guerra Fría (1946-1991) Durante estas últimas semanas he vuelto a leer ‘Me niego’ (1961) una de las obras más importantes de Antonis Samarakis, que dedicó a su madre. Libro de relatos, once, sobre su experiencia en la guerra, el abuso de poder y la devastación que producen. El último relato da título al libro. Dice “Me niego lo escribían en los muros con pintura negra y no se trataba de dos palabras sin más… significaba la pasión y el convencimiento de una vida contra corriente, contra el derrotismo, contra el sometimiento, contra la muerte”. Con todo respeto tomo prestado este manifiesto. Soy española y me niego a la destrucción de nuestra Nación y democracia. Me niego cervantina y velazqueñamente.