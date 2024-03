El bajo nivel del Parlamento

Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados…(Capítulo XI, 1ª Parte) No, no voy a hablar del Quijote, es simplemente la similitud con la añoranza que tengo del Parlamento Español de tiempos pasados, tanto del siglo XIX como de los primeros parlamentarios , ya con la nueva constitución, de finales del siglo XX. El nivel cultural, de educación (cayendo a veces en lo grosero y abyecto) de ética y saber estar, a un buen número de parlamentarios, que no a todos, les vienen grandes las tallas que usan. Nunca en el Parlamento se habían visto escenas tan bajas y chabacanas, ni se habían oído palabras tan soeces como ahora. En los últimos años hemos visto en el Parlamento escenas deplorables y atuendos más propios de un circo que de la cámara donde se reúnen nuestros representantes, para debatir las leyes. Es una pena que no exista en el reglamento de las cortes un apartado donde se exija un mínimo de decoro en el vestir. Adjetivos como indecente, ladrón o mentiroso es de lo más suave que oímos a diario y por si fuera poco dicho en catalán, euskera, gallego y hasta en español, que es lo que me duele, porque los otros idiomas no los entiendo. Los proyectos de ley se discuten pensando única y exclusivamente en intereses particulares de personas o de partido y no en el interés de los ciudadanos, y lo que es más grave, ya ni disimulan. Séneca en el siglo I de nuestra era dejó escrito: “No hay viento favorable, para el que no sabe adónde va” y es que no sabemos hacia dónde vamos o, peor aún, hacia dónde nos llevan, y es porque nuestros gobernantes tampoco lo saben; ni les importa.

Un país donde la ministra Teresa Rivera, solo por citar un nombre, ataca al juez García Castellón de prevaricar; donde se protege al lobo frente al indefenso cordero, al jabalí frente al agricultor que ve con impotencia cómo sus cultivos son destrozados una y otra vez por una piara de jabalíes. Un país donde los okupas son protegidos y defendidos por nuestros gobernantes, frente a la impotencia de los propietarios de sus viviendas que pagan religiosamente sus impuestos, es un país mísero que terminará forzosamente destruido y empobrecido.

Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora nuestros amigos son los terroristas de Hamás, los radicales musulmanes, quienes siguen entrando de forma exponencial impunemente en nuestros puertos a diario y los alojamos en hoteles de cuatro estrellas, los totalitarios de varios países americanos que ahora reniegan de sus raíces hispanas y la guinda del pastel: con el comunismo y Putin. El affaire de Puigdemont con los rusos merece un artículo aparte o tal vez un libro. No teníamos bastante con el terrorismo nacional y abrimos las puertas a los terroristas extranjeros, que como todos sabemos son unos angelitos, que diría la ministra María Jesús Montero. El gobierno para sacar sus leyes adelante, se apoya en terroristas y separatistas, a cambio de lo que sea. Hace unos años los inmigrantes que llegaban en pateras a nuestras costas lo hacían por las noches, desembarcando en playas apartadas y dispersándose luego por el campo. Poco después empezaron a llegar a plena luz del día a nuestras playas, mezclándose rápidamente con los bañistas. En la última etapa los emigrantes han descubierto que es más cómodo desembarcar en nuestros puertos y así lo están haciendo. Las imágenes no engañan, lo estamos viendo a diario en las Islas Canarias y hasta en el puerto deportivo de Roquetas.

Emilio Castelar, Presidente de la I República Española, fue un hombre de izquierdas, naturalmente, pero también fue uno de nuestros grandes parlamentarios del siglo XIX. En los ratos libres fue un gran amante de la buena mesa y de nuestros excelentes vinos; la política no está reñida con el jamón de Jabugo, los langostinos, ni con los finos del Bajo Guadalquivir. Es poco conocido que fue el autor de aquel famoso eslogan que decía “Tío Pepe, Sol de Andalucía embotellado”. También dijo “que el vino de Jerez estaba hecho con gotas de sol de Andalucía”. Pero… si es que había nacido en Cádiz. Por cierto que conviene recordar que fue un gran simpatizante y defensor de los judíos; lo dejo caer por si alguien de izquierdas no lo sabía. Pues decía Castelar que “Las coaliciones son siempre muy pujantes para derribar, pero siempre impotentes para crear”. Pues en España la coalición de izquierdas-ultra izquierda-comunista- terrorista-separatista… no solamente no ha creado nada, sino que destruye todo lo que encuentra en su camino. El problema de la escasez de agua que nos está amenazando, no se ha previsto, porque quedaba muy lejano; como se sigue sin querer ver lo que supone la gran Deuda Pública que ha contraído España y que sigue engordando año tras año. Ya lo solucionarán los que vengan detrás, dicen. Ahora se vería con buenos ojos un trasvase del Ebro aragonés a Cataluña, porque se trata de una región de primera; el trasvase a Almería, Murcia y Valencia ya es otra cosa. Almería concretamente está en el culo del mundo ¿Cómo vamos a comparar? Fíjese Vd. si están atrasados los almerienses, que no tienen ni AVE (Del nuevo refranero español)