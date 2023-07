“la noche de los asesinos”, es una obra de teatro de José Triana que en el año 1965 obtuvo el Premio Casa de la Américas. El argumento se balancea entre la ambigüedad y la ficción cuyos personajes reales son tres hermanos que juegan a simular el asesinato de sus padres y aparecen personajes imaginarios doblados por los propios protagonistas. En el fondo subyace una ruptura con la autoridad que, en la España de los años 60 del pasado siglo, se podía interpretar como una afrenta al franquismo. En mis años de estudiante en la universidad de Granada dediqué parte del tiempo libre a mi afición por el teatro y “La noche de los asesinos” fue una de las obras en las que participé. Entonces la censura no era una hipótesis, sino un sistema establecido y había que llevar el texto de la obra a una oficina de la administración para que el censor le diese el visto bueno. Eso hicimos con “La noche de los asesinos”. El funcionario de turno vio una historia de suspense sin connotaciones políticas y le dio el visto bueno. La representamos en Granada sin problema. Fuimos invitados para representarla en Jaén y el día que nos disponíamos a partir a dicha ciudad, cuando estábamos preparando los bártulos y con los coches esperando, recibimos una llamada para decirnos que había que suspender la representación porque el censor de Jaén, más avispado que el de Granada, había percibido en el texto segundas intenciones que, de alguna manera, se traducían en un atentado contra el mismísimo Franco. Estábamos en el año 1968. Esta historia del pasado me ha venido a la mente a raíz de las suspensiones de piezas teatrales que se están realizando desde el día siguiente a la constitución de ayuntamientos de coalición entre el PP y VOX. La concejala de cultura de Valdemorillo ha cancelado la representación de “Orlando” porque el protagonista pasa de ser un hombre a ser una mujer. No se trata de un hecho aislado, sino que obedece a una política de VOX que se está imponiendo en los ayuntamientos donde gobierna con los populares. El ayuntamiento de Briviesca ha cancelado la obra de Alberto Conejero “El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca”. La obra se basa en la figura de un maestro republicano que fue asesinado en Briviesca en el verano de 1936. En Benzana han censurado una película de Buzz Lightyear, porque aparece un beso entre dos mujeres. Hasta Lope de Vega por “La villana de Getafe” está siendo censurado. Como en pleno franquismo.