Unas nociones de agricultura

Vamos a ver, resulta que España tiene un Consejo de Transparencia que, según entiendo, se encarga de mirar si las cuentas que lleva el gobierno de la nación están claras como la luz del día o no. Y parece ser que, según la última revisión que ha hecho este Consejo, pues no le gustan algunos detalles. Pienso yo que al gobierno le puede estar pasando como a los malos agricultores, que se preocupan solamente del aspecto exterior de las plantas, pero no hacen lo mismo ni con la tierra ni con las raíces de las plantas. Y eso es porque de agricultura andan justitos y no tienen claro que las plantas viven, en primer lugar, como consecuencia de las raíces. Y éstas dependen del suelo. Y lo que se ve fuera es consecuencia de lo que hay debajo, que no se ve.

Así que, bien podría el gobierno de la nación preocuparse también un poquito de los detalles de las cuentas, porque tampoco hace falta llegar al límite del suspenso total para que los ciudadanos estén molestillos.