Con nombre y apellidos

Si atendemos a su difusión en los medios, las noticias más relevantes de la semana pasada fueron los piropos que se cruzaron ilustres diputados en memorables intervenciones parlamentarias. La más relevante sin duda fue la acusación de Calletana Álvarez de Toledo a Pablo Iglesias de ser hijo de un terrorista. Según pudimos advertir cuando mostró un artículo firmado por el líder de Podemos donde hacía referencia al caso, lo suyo no fue una improvisación ni un arrebato, sino una intervención que llevaba preparada con datos de los que previamente se había documentado investigando sobre la vida y obra de Pablo Iglesias que, dicho sea de paso, no tardó en darle la ocasión, llamándole marquesa con cierto retintín, para que rentabilizara sus pesquisas y se luciera: "Usted es hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted. A la del crimen político" contestó la diputada del Partido Popular por Barcelona que, conociéndolo, lo estaba esperando. No se puede quejar la señora Álvarez de Toledo del trato recibido, con el eco que tuvieron sus palabras, si lo que pretendía era ser la protagonista de la jornada del miércoles en el Parlamento. Como si no tuviéramos bastante entretenimiento con los alardes de la sesión parlamentaria, el jueves fue el vicepresidente del Gobierno el que encendió la mecha en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, cuando la mejor manera que tuvo para alcanzar los fines propios de dicha comisión fue dirigirse a Espinosa de los monteros con estas palabras: "A ustedes les gustaría dar un golpe de estado, lo que pasa es que no se atreven". Como era de esperar el representante de VOX se levantó y se dio el bote. "Cierre al salir" le pidió Pablo Iglesias satisfecho de haber provocado la espantada del ofendido. Claro que no era cuestión por parte de VOX dejar que el vicepresidente del Gobierno tuviera la última palabra de un serial que había causado tanta expectación, y la diputada Inés María Cañizares aprovechó su turno para rematar la faena dirigiéndose al Gobierno con estas palabras: "Ustedes son un Gobierno de pirómanos comunistas". Una semana completa. Lo malo es que semejantes comportamientos son aprovechados por quienes generalizan, desde posiciones derrotistas, para denigrar a la clase política, donde hay, como en todos los campos y en todas las profesiones, buenos y malos gestores. Por eso no conviene ni es justo generalizar sino señalar a cada uno con su nombre y apellidos.