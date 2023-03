Sobre la mesa de mi despacho hay un punto de libro con la foto de mi hijo pequeño. Lleva 17 años ahí. Fue su primera manualidad para el Día del Padre. En un lateral, colgados en un tablón, hay dos dibujos anteriores de sus hermanos. No recuerdo si conmemoran algo, pero tienen el mismo valor emocional. Son la huella de mis hijos, de todo lo que hemos compartido y del afecto que nos hemos profesado. No pienso disculparme por haber sido padre, por compartir desvelos con su madre, por habernos ocupado de ellos, por criarlos y por quererlos. Como tampoco pienso hacerlo por haber experimentado respeto, agradecimiento y un profundo amor hacia los míos. Tampoco me considero ni un degenerado ni un alienado por ideología alguna al tener esos sentimientos. Excuso decir que ni comprendo ni comparto la prohibición de facto del Día del Padre. Al parecer pretende ser una iniciativa en favor de la igualdad, el respeto hacia las minorías y la diversidad de opciones familiares, como una respuesta contundente al patriarcado No deja de ser curioso que los supuestos beneficiarios de la medida, no se den por aludidos, se sorprendan o hasta se opongan sin mayores matices. Omaira se hizo viral en Tik-Tok a propósito del asunto. Lesbiana, madre de dos hijas y huérfana desde los cinco años sostiene que el respeto a la diversidad solo se alcanza desde la inclusión sin excepciones, lo que afecta también a los heterosexuales que han formado familias con padre y madre, no entendidos como el vértice de nada, sino desde la horizontalidad de ser una posibilidad más. El planteamiento de Omaira resulta, claro está, intachable. Hay determinados planteamientos pseudofeministas que están empeñados en jugar con fuego, al integrar a todos los heterosexuales en el cajón acomodaticio del patriarcado que ha de combatirse sin cuartel. A todos los padres de esa condición se les atribuye de forma automática machismo, maltrato y perpetuación de patrones de dominación de género. Sus opciones familiares, siguiendo esa lógica, pasan a ser censuradas y perseguibles. Eso de anatemizar a un colectivo social sin excepción se diría que bordea el delito de odio. Y, lo que es peor, genera mecanismos de reacción y enfrentamientos sociales improductivos. Los enemigos no están entre los hombres o las mujeres con opciones distintas en lo sexual o en la estructura familiar, sino entre quienes dominan el mundo y quienes sufren ese dominio. Por lo demás, he de reconocer que no me afecta lo más mínimo la última ocurrencia de feminismo tabernario. No necesito efeméride alguna. Para mí es fiesta cada vez que me cruzo con la mirada venerable de mi padre, cada vez que me la devuelven mis hijos.