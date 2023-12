Se llamaba Isidro, pero casi todo el mundo lo conocía como “Llum de la Selva”.

Cuando fui a entrevistarlo ya había cumplido ciento cinco años. Vivía solo en un huerto, desde hacía setenta. Setenta años sin salir a ninguna parte. Su casa parecía una cimbra. La puerta y la ventana eran las dos cosas y la misma cosa. Para entrar o salir, a su edad, sobre todo, hacían falta tiento y tiempo. No sabía lo que era “tener prisa”, o padecer insomnio; nunca estuvo enfermo. El acoso de las constructoras, “los civilizados” - decía con sorna - no parecía preocuparle. Se despertaba cuando venía la luz del día y se dormía cuando la luz del día se iba.

- Ciento cinco años, Llum… ¿Te da miedo la muerte?

Me miró a los ojos sonriendo y contestó con otra pegunta:

- ¿Por qué voy a tener miedo? No he hecho mal alguno a nada ni a nadie, ¿por qué voy a tener miedo?

Tanta fue su soledad, tan constante su sintonía con las estrellas y tan atento estaba a la labor que precisaba el huerto en cada estación del año, que Llum de la Selva poco a poco fue convirtiéndose en un asceta al que la gente visitaba los fines de semana. Alguien de su confianza, acompañaba al nuevo peregrino, quien debía llevarle el regalo de un objeto personal en el que hubiera escrito su nombre y la fecha del encuentro.

Ese era el protocolo: poner en las manos del viejo Isidro, una cosa usada por las manos y con el nombre de cada persona que fuera a verlo por primera vez.

Como otros años, esta Navidad me acuerdo de él viendo las apabullantes andanadas de anuncios en la televisión: perfumes, turrones, bebidas, los mensajes huecos antes y después de las campanadas de la Puerta del Sol… Llueve la Navidad tras los cristales, nos resbala; no es verdad que nos conmueva. Los regalos que nos hacemos vienen, muchos de ellos, envueltos en cartón de Amazón; no tienen el rastro de nuestro tacto. Son simples cosas sin huella, sin historia, sin recuerdo duradero más allá de medio mes o un mes entero.

En la casa de Llum de la Selva, allá en Sabadell, cada fin de semana se renovaba el espíritu de la Navidad. Su casa cimbra tenía el encanto de un belén. Y era la suya, la de él, la luz que irradian la sencillez, la bondad, la lucidez. Inolvidable persona; e inolvidables los nombres de sus cosas.