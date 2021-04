No falla. Cuando en un medio de comunicación, digamos serio, se publica una noticia que se sale del trasvase del Tajo-Segura o de cómo ha cerrado la sesión el Ibex 35, salta el erudito de turno y suelta lo de "¿Y esto es noticia?". Es lo que tiene el modelo digital, que, a diferencia del papel, permite meter de todo. Y, lo sentimos, el periodismo está en crisis y necesitamos clics. Muchos. Oye, que para nosotros también es frustrante. No es agradable ver cómo el perro de Ana Soria triplica en visitas un reportaje en el que el periodista lleva trabajando una semana. Ahora, es nuestra labor encontrar un equilibrio entre la obligación que tenemos como informantes y lo que el pueblo llano está pidiendo. Y sobre todo los compañeros que más poder tienen. Jordi Évole, el que salvaba el periodismo cada domingo hace unos años, lleva no una, sino dos entrevistas a Miguel Bosé. No por su carrera como artista, tampoco por su vida personal, sino solo porque es negacionista y da mucha audiencia. Si se nos llena la boca diciendo que somos periodistas, informemos, que para el circo ya están los payasos.