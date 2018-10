La nueva estrella

Conclusión dual; bipolar; dudosa; de pronóstico difuso, es lo que percibo tras la tan anhelada apertura del nuevo centro comercial que, a día de hoy, está en boca de todos (veremos después, ojalá y siga así). Lo admito, en mi caso en particular, soy un auténtico amante de estas sedes espaciales repletas de productos de todo tipo, ocio, innovación, entretenimiento y hasta "cultura".

Justamente, el uso cultural (y añado: innovador) que se ha realizado desde el ámbito comercial que define a este nuevo mastodonte del consumismo, es lo que más me ha llamado la atención y a lo que aplaudiré las veces que hagan falta.

Más aún cuando, durante la primera reunión para el Plan Estratégico "Almería 2030", éste que les escribe lanzó precisamente la necesidad básica y absoluta de dotar a la capital almeriense de elementos completamente definitorios, en torno a la cultura y el arte en sí. Les diré que incluso estuve a punto de recorrer esa dichosa alfombra roja, convertida en récord, disfrazado del caballero oscuro... hasta que me lo pensé dos veces (bueno, más...) y mi azotea convirtió por sí sola la palabra "frikada" en "catetada". Creo que Almería necesitaba, no obstante, algo así; no pienso quitar razón alguna a esto: ¡bravo!

Sin embargo, también he de decir que Almería tiene su realidad y sus condiciones particulares, y creo que se ha pasado por alto (totalmente) una buena planificación integral sin prisas por medio; lo que nos puede conducir de modo prospectivo (Dios no quiera), no a un fracaso, sino a una cadena de fracasos inesperados.

Para evitar esto, el Excmo. Ayuntamiento de Almería debe ser el primer responsable en acoger fórmulas bien estudiadas, competentes, solventes y realizables, poniendo especial énfasis en la zona centro; un espacio altamente descuidado aún, con unas condiciones bastante pésimas para la supervivencia del comercio y de su clientela en sí. Hay algo que no quisiera dejar en el tintero, y es una pregunta reflexiva hacia la ciudadanía almeriense: ¿Ustedes forman este tipo de maremagnos cuando se trata de defender intereses "sociales" que tanto necesita la ciudadanía al completo? Les animo a que mediten mientras pisan el recién estrenado suelo estelar, convertido en auténtico mesías psico-social más que comercial. Bienvenido sea a Almería (mucho), pero tenemos un duro trabajo de estudio y desarrollo, ahora, lejos de nuestra nueva estrella.