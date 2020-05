Hacia una nueva normalidad

El estado de alarma nos está cambiando como sociedad en muchos aspectos. En esta primavera tan atípica, ha comenzado a crecer entre nosotros la cultura de la autoprotección, una enseñanza que ha llegado a nuestras vidas para quedarse. También esta experiencia que estamos viviendo nos ha puesto, a la fuerza, ante oportunidades que antes no éramos capaces de ver o de aprovechar. Me refiero a temas como la educación conectada, el teletrabajo o la movilidad sostenible. La pandemia ha acelerado los procesos para avanzar en esos terrenos hacia una sociedad más moderna, que aprovecha la tecnología para facilitarnos las cosas, utilizar mejor nuestro tiempo, cuidar el planeta…

La inversión pública en tecnología es fundamental para evitar que la sociedad se divida entre los que pueden conectarse y los que no. Niños, jóvenes y profesores deben disponer de tecnología y conexiones públicas, como también pacientes y sanitarios, empresas y trabajadores o funcionarios y administraciones. Si no lo hacemos así, no será posible aprovechar las oportunidades que nos ofrece una sociedad conectada. Si todos seguimos haciendo gala de la responsabilidad con la que hemos afrontado las semanas que ya han pasado, cuando llegue el verano estaremos en una nueva normalidad. Para ello, es fundamental que todos aportemos lo mejor de nosotros mismos.

Los que viven instalados en la guerra contra el Gobierno de España -y no en la guerra contra el virus- olvidan que sus ataques no son contra quien gobierna, sino más bien contra los propios ciudadanos, que son los que terminan pagando las consecuencias. Si un gobierno local o autonómico se dedica a calentar a colectivos frente al Ejecutivo central, en lugar de ampliar el espacio de las terrazas de sus negocios o diseñar protocolos para la apertura de actividades, por poner algún ejemplo, termina perjudicando a esos sectores y al conjunto de los ciudadanos.

Una enseñanza más de la desescalada debería ser, por encima de ideologías, la asunción por parte de todos de la cultura de la unidad en la lucha contra el virus. La actitud diaria y los acuerdos para la reconstrucción económica y social serán un buen termómetro para medir esa cultura de la unidad que tanto se necesita ahora. Seguimos.