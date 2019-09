Ni nueva, ni vieja: Solo Política

La llegada en el último lustro de líderes como Trump, Salvini o Bolsonaro ha marcado la tendencia al alza del populismo en todo el mundo. Este fenómeno, capaz de encontrar sitio en toda ideología, está siendo objeto de estudio en la Universidad Brigham Young a través de un grupo de politólogos de Europa y América denominado "Team Populism", el cual informa, en su web, de que su objetivo es "responder porqué algunos partidos populistas, líderes o movimientos tienen mas éxito que otros". El ranking de los líderes mas populistas, según su estudio, lo encabeza Chávez, seguido de Maduro, Morales, Erdogán, Orbán, Berlusconi, Trump, Modi y Bolsonaro y señala como los menos populistas a Blair y Merkel, esta última como única líder sin signo alguno de populismo. Y entre los aspectos analizados de esta forma de hacer política está su retórica, cuyo examen, consistente en el análisis de los discursos, de los últimos 20 años, de casi 140 líderes de 40 países, incluido España, dicen "revela como los políticos de todo el mundo han adoptado gradualmente mas argumentos populistas", señalando uno de los integrantes del grupo, Elena Block, para el diario INFOBAE, que "el estilo comunicacional populista ha tomado el control de la política. Reemplazó el lenguaje racional, inicialmente destinado a tratar de construir consensos y estabilidad, que caracterizó a la democracia occidental. Ciertos protocolos fueron sustituidos por un lenguaje informal, muchas veces abusivo y antagónico, que buscan lo que en inglés se llama name and shame, humillar al otro, al opositor. La conversación política se ha vuelto tóxica"; Y esto que describe Block, tan corrosivo para la política, cada vez cuesta menos reconocerlo en la nuestra. Y en mi opinión, una de las cosas que ayuda a que el lenguaje populista esté encontrando un cómodo hueco en la vida política de este país es el uso de un mal término, el término "nueva política". Ese término que llegó, prácticamente, a la par del multipardismo como una informal explicación de cuanta novedad nos ha ido trayendo esta nueva realidad y que resulta un mal término porque tal cosa no existe ni puede existir, pues la Política no tiene tiempos, la Política no es nueva ni vieja sino, por definición, intemporal y única. Lo que ha habido, hay y habrá son formas de hacer política, que si pueden ser nuevas o viejas, decisiones políticas y líderes y liderazgos y es en la, complicada pero necesaria, identificación del acierto o fallo de esas formas y decisiones y de los buenos o malos políticos donde el término "nueva política" nos puede confundir justificando mucho de cuanto no debemos permitir, como que el ejercicio de la labor política no sea el referente del respeto, la educación y el trato entre distintas sensibilidades o que los discursos se llenen de culpables en lugar de propuestas.