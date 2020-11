Un nuevo esfuerzo

La expansión de la pandemia del COVID-19 en Andalucía está arrojando datos muy preocupantes. Según la Junta de Andalucía, el COVID19 ha dejado hasta el momento hay 13.133 casos confirmados y 162 fallecidos en nuestra provincia. Si observamos los datos de Almería ciudad, estos son igualmente alarmantes: en los últimos 14 días hemos pasado de 479 a 753 casos confirmados, lo que nos sitúa en el nivel 3 de alarma sanitaria.

Y es que desde el verano veníamos alertando que la situación iba empeorando poco a poco, y que la llegada de otoño iba a suponer un estrés para nuestra sanidad pública. A la falta de medios en la Atención Primaria y de rastreadores, se le sumaba el cierre del Hospital de Cruz Roja, que ha tenido como resultado que la Consejería de Salud tenga que utilizar un hotel y la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce para trasladar a los enfermos. Esto es sencillamente intolerable y alguien tendrá que asumir responsabilidades en un futuro que ahora mismo no toca.

La Junta de Andalucía parece que ya es consciente de la gravedad de la situación, y bajo el amparo del Estado de Alarma aprobado por el Gobierno de España, ha puesto en marcha medidas más restrictivas que empiezan hoy mismo, destacando la suspensión de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas, el cierre perimetral de todos los municipios y la ampliación de la limitación de movilidad entre las 22 horas y las 7 horas.

Estas medidas suponen un gran sacrificio para todos, especialmente para las familias, la actividad comercial y la hostelería, tan castigadas ya por esta pandemia. Y mientras la sociedad se adapta a los acontecimientos, el Ayuntamiento de Almería destaca por no saber cómo actuar y va dando palos al aire con todas y cada una de las decisiones que ha ido tomando, generalmente tarde y cuando la situación ya exigía más medidas para proteger a los sectores más afectados. Ante esta situación quiero mandar un mensaje de ánimo y responsabilidad a todos los almerienses. Son momentos muy difíciles que nos exigen estar a la altura de lo que somos: una sociedad solidaria, responsable y conocedora de lo que está pasando. No podemos dejar que el cansancio nos provoque relajación de las normas. Estoy totalmente convencida de que saldremos pronto de esta situación y volveremos a una normalidad que será ya diferente para todos. Mientras tanto, todos y cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo más para no propagar el virus entre nuestros familiares y amigos. Nos va la vida en ello.