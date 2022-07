últimamemte quizás hayas oído hablar de científicos de datos, big data, digitalización, inteligencia artificial o machine learning. Estos conceptos forman parte de la ciencia y la tecnología que está y estará de moda en los próximos años. Un científico de datos es alguien que analiza e interpreta grandes cantidades de datos y, para ello, las dos herramientas principales que utiliza (aunque pueden confluir muchas más disciplinas) son las matemáticas y la programación. Están de moda por el gran valor que pueden aportar a los individuos y a las empresas.

Hace unos días, por ejemplo, el chef Dani García decía en El Hormiguero: "el dato es para nosotros fundamental, es el nuevo petróleo […] y saber lo que quiere tu cliente es más que fundamental". De hecho, es muy valioso para cualquier empresa saber qué busca el cliente, qué funciona bien y dónde, tendencias de consumo, etc. Veamos a continuación algunos ejemplos donde son importantes el big data o la inteligencia artificial.

Empezamos con el marketing. Empresas de publicidad online como Google, Facebook o Amazon, muestran anuncios que son relevantes para ti. En el mundo físico, Zara sabe qué prendas se están vendiendo mejor o en qué lugar de la tienda se venden más. Analizando todos los datos que tienen disponibles son capaces de cambiar en muy poco tiempo una prenda que no está funcionando o saber qué prendas van a funcionar mejor. También son fundamentales en las recomendaciones. Por ejemplo, Netflix y otros servicios de streaming te muestran contenido personalizado, las aplicaciones de correo electrónico filtran el spam y detectan correos fraudulentos, Visa y MasterCard detectan operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito, Amazon te hace sugerencias de productos, etc. Y el futuro nos depara muchas más aplicaciones. Tesla entrena una red neuronal que ya es capaz de conducir sin apenas intervención humana. Waymo (Google) ya tiene coches completamente autónomos circulando por las calles de San Francisco. Deepmind (Google) ha diseñado redes neuronales capaces de aprender de forma autónoma, consiguiendo un nivel sobrehumano (venciendo al campeón humano) en distintos juegos como el ajedrez, el go (un juego más complejo que el ajedrez) o videojuegos como StarCraft. En 2016 aplicaron estos modelos para predecir la estructura de las proteínas, con un resultado que algunos científicos calificaron de "asombroso".