Los números cantan

Hablemos un poco sobre la ratio. Ya saben, el número de alumnos y alumnas por aula que hay en cada centro educativo. Las investigaciones indican que la ratio no es el factor más importante en el éxito y la calidad educativa, pero no sería lo mismo que hubiera un médico para cien mil habitantes, que un médico para mil, o para cien. La metodología, la organización del centro, de los apoyos y otros aspectos pueden resultar muy determinantes, pero la ratio tampoco es algo para obviar o despreciar.

Sabemos que las estadísticas "se cocinan", ofreciendo una perspectiva interesada de la realidad. Como dice el ejemplo popular: si yo me he comido dos pollos y tú ninguno, según la estadística, nos habremos comido un pollo cada uno, aunque yo tendré obesidad y tú te morirás de hambre. Por eso hay que ser muy crítico con las cifras que se nos ofrecen.

Se ha publicado esta semana la noticia de que en Andalucía la ratio ha bajado. Si alguien solo lee el titular y la foto de Imbroda, pensará "bien hecho". Sin embargo, en la letra pequeña dice que esta reducción se debe al descenso de la natalidad. Es decir, nada que ver con la supuesta buena voluntad de la Consejería. También se afirma que en realidad "se podría haber disminuido bastante el número de profesoras y profesores, pero no se ha hecho". Es decir, el mérito no es haber bajado la ratio sino "no quitar" cierto profesorado que podrían haber quitado. Este verano nos hemos ido enterando cómo cerraban unidades aquí y allí, con lo que sabemos que es falso que no se haya perdido profesorado. Y por otra parte, ¿qué clase de avance es mantener lo que ya hay? Volviendo al ejemplo de los pollos, si este dato está hecho con los totales de alumnado de Andalucía, significa que habrá lugares donde ha bajado bastante el alumnado, y otros donde se ha mantenido o incluso se ha incrementado.

Seguimos teniendo aulas con 33 y 36 personas en Secundaria y Bachillerato. Hay centros que crecen cada año, y su profesorado no crece en igual proporción. Una decisión valiente sería eliminar el incremento del 10 % de alumnado por aula, o introducir una reducción drástica en todos los niveles y edades de todos los centros. En ese caso, sí que se aseguraría que los niños y niñas de El Ejido, Marbella o Sevilla estuvieran en clases de 20 ó 21, como dice la noticia. Los números cantan por bulerías, cantan un aria de Puccini, o reggaeton, según interese.