El oasis de Juan y Juanma

El pacto de confianza y estabilidad que han renovado PP y Ciudadanos en Andalucía en mitad de la legislatura intenta preservar a esta comunidad de las turbulencias que aquejan a otras (Murcia, Madrid, Castilla y León) y de la práctica ruptura entre ambos partidos del centroderecha a nivel nacional. Creo que lo conseguirá, porque a ambas formaciones les interesa que haya tranquilidad, y se llevan bien.

Se han conjurado, o ratificado, en que no se produzcan aquí los esperpentos de transfuguismo, compra de diputados y exhibición de deslealtades que hemos visto esta semana en otras comunidades y a nivel nacional. Ningún cargo del PP será aceptado en las filas de Cs y ningún cargo de Cs será admitido en el Partido Popular si quisiera huir.

La generosidad la pone en este caso el PP andaluz , ya que actualmente es Cs el que está en peligro de perder militantes (bueno, en peligro no: los pierde a diario, su riesgo es de desaparición), el PP nacional ha montado una operación de absorción de Ciudadanos y el partido de Arrimadas puede estar en las últimas. Juanma Moreno ha optado por una vía de prudencia y respeto con sus socios. También es lo que le conviene. Juan Marín no le hace sombra y si ayudara a dinamitar su figura, la Junta quedaría sin duda afectada en su estabilidad y proyección. Incluso aumentaría su propia dependencia de Vox, lo último que busca Moreno. Cambiar este oasis por unos cuantos militantes tránsfugas de Cs los que hay que pagarles su traición y buscarles acomodo en el organigrama autonómico no es buen negocio.

Por su parte, Juan Marín es consciente de que actualmente es el cargo público más importante con que cuenta Cs en toda España y considera un logro personal que Juanma Moreno se lo garantice en los dos años que les quedan de mandato. Ni sus compañeros más críticos, sean consejeras, alcaldes o cargos parlamentarios, tienen fuerza actualmente para oponerse a la estabilidad que ha alcanzado su coalición con el PP. Y menos ahora que su gran enemigo, Fran Hervías, se ha revelado como el incansable buscador de tránsfugas de Cs al PP tras unirse a los populares. A los populares de Casado, ya digo, que Juanma ha marcado territorio propio. Andalucía no asistirá a la caza y liquidación de Cs por el PP. Por ahora.

(Entre paréntesis: después de observar a Podemos y a Ciudadanos, ¡hay que ver cómo han degenerado los partidos que venían a regenerar la política! Lo malo es que los viejos partidos tampoco se han enmendado...).