Hoy hace 26 años de la ordenación episcopal de Mons.Adolfo González Montes, obispo emérito de Almería. Cinco años y dos días después, el 7 de julio de 2002 tomó posesión como obispo de Almería. Ese día, acompañé al Subdelegado del Gobierno, Fernando Hermoso, al acto de bienvenida. Reconozco que me llamó la atención su gesto atento, su mirada limpia y de frente. Pocos días después devolvía la visita en la sede de la calle Arapiles. Saludó a los miembros de la Guardia Civil que estaban de servicio, a los ordenanzas y personal de la casa, de forma cortés y a la vez entrañable manteniendo un extraordinario equilibrio entre la cordialidad y la distinción. Quien no entiende de formalismos protocolarios ni de respeto a los usos convencionales de las reglas de educación (que en mis tiempos se enseñaba como clases de urbanidad), interpreta los modales correctos y el trato educado, como distanciamiento y lejanía, quedándose en lo meramente externo y superficial de las personas, cuando no decantándose abiertamente por el mal gusto y la chabacanería. La elegancia, el porte, el saber estar, es un valor que cotiza a la baja en una sociedad cada vez mas impregnada del hedonismo materialista y prosaico, que solo busca la inmediatez de lo sensible y así se termina confundiendo la importancia de la imagen pública con el postureo exhibicionista. Evidentemente, los que hemos tratado a Don Adolfo sabemos que, al igual que sus predecesores, supo ser un padre cercano y atento sin renunciar a la compostura que expresaba la dignidad propia de su cargo. Jamás olvidaré el apoyo anímico y espiritual que me brindó en momentos más complicados de mi vida, como recuerdo las cartas de Mons. Suquía, incluso después de abandonar esta Diócesis. Como hombres de Dios, como pastores recios, sabían anteponer el bien de su rebaño a sus antojos afectivos o emocionales. Algo que solo es posible cuando se tiene la cabeza bien amueblada, el alma con un claro sentido de lo trascendente y el corazón bien disciplinado. Mons. González Montes ha sido y sigue siendo, ahora emérito, un obispo intelectual. Él mismo repetía muchas veces que no puede haber una adecuada pastoral sin una buena teología que la sostenga. Afirmación que cada día que pasa comparto y entiendo más. Verdaderamente hay asuntos y cuestiones que se entienden mejor con el paso del tiempo. Cuando ya vamos teniendo una edad se agradece, por pequeña que sea, cualquier muestra de afecto, de reconocimiento a hechos o acontecimientos que en nuestra vida tuvieron una significación especial. Es por eso que hoy, considerando que 26 años -más de un cuarto de siglo- de una ordenación episcopal es un hito importante en la vida de un servidor de Cristo, y dado que es de bien nacidos ser agradecidos, quiero dejar constancia de la efemérides, como muestra de reconocimiento y gratitud a quien trabajando por esta Diócesis entregó cuatro lustros de su vida.