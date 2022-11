No estoy obsesionado con el Cabo

E STOY muy obsesionado, porque es una zona emblemática del sudeste peninsular, por sus características geológicas y por sus aguas, por la flora que atesora y las salinas; así como un último aspecto, que para mí es tremendamente importante, cual es el gran cariño que le tenemos en casa. Centrándome en el problema de las salinas, que son una joya por su situación geográfica y geológica, su historia, su estado anterior al desastre que sufren, su estado actual, así como la vida que tenían, producían y atesoraban, así como las posibilidades de estudiar y saber que nos ha brindado a muchos, entre los cuales me encuentro, para conocer aspectos importantes de la vida y la bioquímica. Por esas razones, estoy tan dolido, enfadado, disgustado, enojado, cabreado, enfurecido, encolerizado, encorajinado, encrespado, enervado, exaltado, exasperado, irritado, excitado, exacerbado, contrariado, molestado, indignado, fastidiado, incomodado, desagradado, cansado, y enconado, con todos los responsables de no haber solucionado aun el problema de las Salinas. Especialmente, con la Consejería de Medio Ambiente y con su consejero, pues parece que este problema no les afecta. ¡Es lo que hay!