La Inteligencia Artificial ha entrado de lleno en el campo educativo. Se propone ya una utilización gratuita de robots, siendo estos uno de los primeros de aquellos, más perfeccionados, que los seguirán en los próximos tiempos. Con la Inteligencia Artificial se podrá obtener la información que queramos, elaborar los documentos solicitados, con un perfil de dificultad indicado, personalizando trabajos e investigaciones. Incluso realizarán obras de Arte, según el estilo deseado. Toda información, su procesamiento, y transformación en conocimiento, será fácilmente adquirida, modelada de acuerdo a un diseño previamente establecido. Hay visionarios que piensan que su presencia en educación revolucionará muchos métodos tradicionales. El conocimiento será ofrecido sin dificultad y rápidamente. Aunque hay ya profesores que denuncian la presentación de trabajos ajenos a los estudiantes que lo han firmado, provenientes de esta Inteligencia Artificial. Pero surgen varias dudas sobre su beneficio en la inteligencia humana. La creatividad puede verse afectada, porque otro "ente" inteligente es el que crea, limitándose la persona a imaginar el producto solicitado, consiguiéndolo en periodos de tiempo breves, cuando sin la IA se tardaría bastante más. Pero la comodidad de acceso a una información elaborada, hace que se pierda la chispa de la experiencia. El aprendizaje no está encaminado sólo al resultado, sino a la experiencia, al desarrollo de la creatividad, hacia el saber buscar, intuir, reflexionar sobre la información contenida, poder desechar aquella que no nos sirva, incluso equivocarnos, pues deja un poso de aprendizaje. Algunas mentes brillantes sí podrán seguir creando conocimiento con esta nueva herramienta, pero el común de los mortales se limitará a obtener sus productos intelectuales sin pensar cómo se ha obtenido, ni en el proceso de generación seguido. La planificación de un trabajo intelectual se simplificará, la creatividad humana en las artes será limitada, la gran masa humana será menos creativa. Pero también surge una gran duda, ¿qué criterio utiliza este programa inteligente para seleccionar la información? Ella selecciona el contenido, no considera otros, marca la línea a seguir. Los programadores son los que dirigirán el pensamiento, los razonamientos elaborados, los valores propuestos. Incluso algún día será la propia IA quien decida qué es lo bueno o malo, para conocer. Es por lo que el criterio humano será anulado. Si no se redacta, sintetiza información, se estructura con lógica el texto, se perderá capacidad lógica de pensamiento.