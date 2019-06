Lo que hay oculto

En los últimos días hemos asistido a una utilización bochornosa del Parlamento de Andalucía para que Vox consiga espacios de representación en los gobiernos autonómicos y municipales.

Vox presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos del gobierno de PP y Cs en Andalucía, no porque estuviese en desacuerdo con ellos, sino como herramienta de chantaje político. Tanto el PP como Cs eran muy conscientes de que, sin los diputados de Vox, el gobierno de Andalucía se quedaba sin presupuestos. La realidad es que no suman la mayoría necesaria para aprobar ninguna medida si no cuentan con Vox y, por tanto, la ultraderecha sabe que puede apretarle en Andalucía todo lo que quiera a la que llama 'la derecha cobarde'.

En el último minuto, Vox decidió retirar la enmienda a la totalidad porque PP y Cs han claudicado y se han comprometido a darles los espacios de poder que Vox quería. Ya se han anunciado acuerdos en esa dirección, lo que demuestra que el chantaje les ha funcionado.

¿Qué efecto tiene todo esto sobre Almería? En nuestra provincia, las elecciones municipales afortunadamente nos trajeron una muy buena noticia: la ultraderecha no ganó en ningún sitio, ni resultó determinante para la estabilidad política en ningún ayuntamiento.

¿Qué ha pasado, entonces, para que, sin que Vox sea necesario para gobernar en los ayuntamientos, el PP cierre acuerdos de gobierno dándole entrada a la ultraderecha y dejando fuera a Ciudadanos? Pues la evidencia de que, si no compartían los gobiernos con Vox, no les iban a aprobar los presupuestos de Andalucía.

Fuera de Andalucía se ha montado la estrategia y fuera se han tomado las decisiones de todo esto. Andalucía ha sido el rehén. O Vox entraba en los gobiernos o PP y Cs se quedaban sin gobierno en Andalucía. El contenido de los presupuestos era lo de menos, lo importante era obligar a las 'derechas cobardes' a humillarse y a ser conscientes de la realidad: sin Vox no son nada.

Éste ha sido el gran pulso que ha estado oculto, éste ha sido el verdadero contenido de la enmienda a la totalidad que presentó Vox y a partir de ahora vendrán los pulsos ocultos en el día a día del gobierno de los ayuntamientos y comunidades autonomías. La ultraderecha ya sabe que la estrategia funciona y, por tanto, la van a repetir por cada vez que lo consideren necesario.