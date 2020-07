La odisea del centro de salud de urgencias.

No suelo contar mis temas personales en estas pequeñas líneas que nos deja Diario de Almería, pero creo que es de interés general el suceso que me pasó este pasado domingo. El viernes 17 de julio tuve un accidente. Me tuvieron que dar puntos y me dijeron que me acercara al centro de salud de urgencias que hubiera abierto por Aguadulce el domingo 20 de julio. El problema fue a a hora de encontrarlo. Al no saber qué centro estaba operativo, llamé a Salud Responde que me remitió a un teléfono de urgencias. Ese teléfono de Urgencias me dio la dirección de un supuesto centro de salud que estaba abierto de 8:00 a 20:00 horas del domingo. El problema fue cuando llegué al destino. Ni centro de salud ni atisbo de nada que tuviera que ver con la salud. Era una tienda de alimentación. Claro, la odisea continuó hasta que preguntando entre los vecinos encontré un centro médico de urgencias para hacerme la cura de los puntos. Al final lo conseguí, pero desde Salud deberían actualizar las direcciones de sus centros médicos.