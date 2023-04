El oficio de perder

últimamente el ayuntamiento disfruta recordando que Almería tiene un cielo tan limpio como los cielos de Picasso y las calles, aunque a prisa y corriendo, se visten para que las madres paseen a sus bebés tan ricamente el próximo 26 de mayo y, si es posible, nos olvidemos de ser una de las ciudades con el IBI que casi dobla al de Málaga y grava a sus vecinos con una carga impositiva que bordea el máximo legal que marca la Ley Estatal, por encima de los de nuestro entorno como Córdoba, Jaén, Sevilla, El Ejido o Roquetas...Ser alcalde de Almería es codicioso. No en vano tiene el sueldo más alto que el del presidente del gobierno o el de la Junta, el califa de Andalucía, como le llamó cariñosamente Núñez Feijóo. Don Ramón Pacheco dejó la alcaldía para que todo funcionara los tres meses previos a las elecciones municipales. Y se fue a Sevilla, ¿a salvar Doñana?, sabedor de que cobraría menos y nadie le arrebataría ser el padre de la victoria electoral de la candidata Mar Vázquez, aunque antes, la pobre, ha de atravesar el tenebroso mar de las elecciones municipales, turbulentas pero compensatorias. Las elecciones de 2023 se esperan como unas de las más importantes de la democracia, tan cruciales como aquellas de 1979 donde, al menos los de mi generación, rompimos con el ADN del franquismo ideológico y los sueños vicarios de nuestros padres. Hoy, 44 años después, las municipales parecen repetirse en nuestros hijos, como un proceso de reeducación ideológica a la inversa, porque los padres y abuelos de hoy ya no entramos en la letra pequeña de las convicciones de nuestros hijos. A lo más, mira tú, discutiremos de política cinco minutos y la sobremesa virará sobre la última serie de Netflix, el cabrón del jefe -si es que trabaja-, el último video de tik tok o el zascandileo que se mueve por los bares de las cuatro esquinas. Por ese zascandil se enterarán quiénes son Mar Vázquez, Adriana Valverde o el asimétrico "hater" de Podemos. Como siempre, todo se reducirá a PP frente a PSOE. Pero en Almeria las elecciones municipales suelen estar tuteladas por la derecha, ya que la mayoría del electorado almeriense no consigue desprenderse de ciertos prejuicios hacia el PSOE capitalino porque, o bien este suele aparecer con nuevos políticos desorientados y confusos, que desconocen los valores que encierran el pateo y defensa constante que encierran los barrios y sus gentes, o bien están más entretenidos en apoyar iniciativas ajenas a la política municipal que ha inspirado históricamente a la socialdemocracia. Se diría que, sin saberlo, se han enrocado en una ideología "woke", donde se sienten iluminados detener el monopolio de la verdad, el bien y la justicia social. Basta ver, como botón de muestra, la engolada entrevista del pasado 21 de abril en Interalmeria TV al viceportavoz del PSOE en el ayuntamiento de la capital: se diría que el PSOE se ha tomado como oficio perder cada 4 años las municipales.