¿Tiene un okupa en su vivienda?

¿conoce a alguien que lo tenga? Parece que este problema no interesa resolverlo a pesar de que, según datos del Ministerio del Interior, en 2020 se produjeron en España 14.792 okupaciones ilegales, un 42% más que cinco años antes. Vamos por partes. Para empezar quiero manifestar que la letra "k" de okupar refleja una voluntad de transgresión de las normas ortográficas según la Real Academia Española (RAE). Son tantas las noticias que vamos conociendo que debe de dar miedo ser víctima de estos "antisistemas". No es por casualidad que nuestro país se haya convertido en el país líder en Europa, especialmente en Cataluña (50%), de las viviendas ocupadas. Los okupas profesionales han llegado a detectar que cuentan con un ambiente favorable. Éstos son los que han hecho de la okupación su modo de vida. Viven de okupar y de cobrar por marcharse. La mayoría son gente que ocupan el piso, pinchan la luz y el agua, y luego te piden un Globo o un Just Eat, con comida rápida, y con ese simple recibo demuestran que han hecho de ese piso su hogar. En Francia, Países Bajos, Alemania e Italia ya existen procedimientos tan expeditivos que permiten la inmediata recuperación de la posesión de la vivienda si el okupa no demuestra tener una escritura que lo ampare.Por otro lado, hace unos dos años, los partidos de derechas y ultraderecha presentaron en el Congreso proposiciones de leyes para endurecer las penas y agilizar la recuperación de los inmuebles, pero no prosperaron. En Cataluña, el PDECat (Partido Demócrata Europeo Catalán), de ideología socioliberal, conservadora, independentista y europeísta, presentó en primavera, una iniciativa parlamentaria para que los okupas pudieran ser desalojados en 48 horas, con estas medidas expeditivas:

1.- Modificar el Art. 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así el juzgado pueda ordenar el desalojo si el ocupante no presenta título de propiedad, o un contrato de alquiler que le habilite a seguir en el inmueble.

2.- Reformar la Ley de Propiedad Horizontal para facultar para que las comunidades de propietarios puedan acudir a la vía civil para solicitar el desalojo.

3.- Modificar el Art. 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local para añadir como competencia propia de los Ayuntamientos ante una ocupación ilegal puedan actuar. La ocupación no es aceptable ni moral ni legalmente.

Amigo lector, que no le toque en suerte ser "okupado".