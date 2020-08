Los 'okupas' no son lo que eranBombas pandémicas en las aulas

La ocupación de viviendas ha pasado en España de ser un fenómeno singular, televisable y pintoresco a un problema social y político de gravedad creciente. Ahora se registran alrededor de cuarenta okupaciones cada día, la mayor parte en Cataluña, seguida de Andalucía y Madrid.

Está afectando a la convivencia. Ya son identificatorias de nuestro tiempo esas imágenes en las que un grupo de vecinos airados hostigan o se enfrentan abiertamente a los okupas que entran y salen de la casa deshabitada que han elegido para vivir, o forman patrullas ciudadanas para impedir que se produzcan ocupaciones en sus barrios, o arropan a la modesta propietaria que ha sido expropiada por el ocupante sin comerlo ni beberlo o aplauden o pitan -según- cuando la Policía irrumpe en el domicilio ocupado y desaloja a los intrusos.

La okupación se ha visto favorecida hasta hace poco por la coincidencia de dos elementos: que se ocupaban sobre todo pisos vacíos que eran propiedad de los bancos y grandes corporaciones (dos sectores de mala reputación social) y que los ocupantes eran personas en situación de necesidad, sin recursos, con cargas familiares y enfermedades, merecedoras de protección y ayuda en un Estado cuya Constitución consagra el derecho a una vivienda digna.

Como casi todo, esta práctica ha venido degenerando. Sigue habiendo ocupaciones digamos justificadas, pero proliferan las que no pueden serlo. Ya no se ataca sólo el derecho de propiedad de los bancos, sino el de cualquiera que haya juntado sus ahorros para comprarse una segunda residencia o haya abandonado su vivienda durante una temporada. Ya no se asaltan sólo pisitos vacíos para tener un techo, sino que se estudia y busca el chalé o el adosado más vulnerable y cómodo. Ya no se argumenta pobreza y estado de necesidad para meterse en casa ajena, sino que se esgrime un presunto pago a un falso dueño por un alquiler no documentado, probablemente inexistente.

El problema es que, salvo que la denuncia del propietario se produzca en las primeras 48 horas de ocupación, la víctima debe aguardar para recuperar su vivienda un mínimo de seis meses (la Justicia va lenta), pagar los gastos de un proceso y demostrar que hubo violencia o intimidación en la okupación. Si no, el okupante será sancionado con una multa de entre tres y seis meses, que no pagará por insolvente.

Si no se aprueba en septiembre alguna de las iniciativas que hay al respecto, habrá más tensiones, más justicia callejera y más "soluciones" de vocación populista. Malo.

No basta con comunicar. Cuando se comunica contra la evidencia, lo único que se transmite es incertidumbre y, en última instancia puede generarse incluso pavor. A día de hoy, la evidencia es que Andalucía registra la mayor cuota de pandemia desde mayo, que España ha superado ya la tasa de contagios de EE. UU., que le han perdido el rastro a los brotes, que la curva sube exponencialmente y, lo que es peor, que no se adoptan medidas sólidas para revertir la situación. Abrir la posibilidad de que las autonomías declaren el estado de alarma, por ejemplo, no es exactamente una medida, sino más bien una declaración de intenciones, una forma de ir pasándose la responsabilidad de unos actores a otros. Naturalmente, no es previsible que nadie adopte decisiones impopulares, cuando los políticos están ateridos por el temor a posteriores consecuencias en las urnas.

Otras evidencias fidedignas nos llegan de fuera. La Universidad de Harvard hace tiempo que anunció la no presencialidad en sus aulas. Solo menos del 5% ha sido autorizado a pisar el campus de Massachusetts, con la obligatoriedad de realizarse pruebas cada 3 días. Incluso existen evidencias, no por intangibles, menos fehacientes. Los docentes sienten miedo de regresar a las aulas; las familias dudan seriamente si enviar, o no, a sus hijos a los centros educativos.

Con este telón de fondo, asisto perplejo a la antesala del curso escolar 2020/2021. Como si nada de ello existiera, la Administración, ha iniciado los correspondientes preparativos ahora, una semana antes de que se abran las puertas de los centros a principios de septiembre. Lo está haciendo, además, de manera escalofriantemente ambigua: cada comunidad (en teoría) aplicará su recto entender, aunque (en la práctica) no se discute la obligatoriedad del inicio de la actividad escolar en todo el territorio estatal. Desde luego, no deja de ser un criterio algo más que sui generis, tanto de obligatoriedad como de autonomía, cuando parece que lo recomendable sería justo lo contrario: unicidad, coherencia, firmeza de criterios y actuación.

De manera que, aunque el discurso administrativo insista en reafirmar la normalidad la situación escolar, la evidencia en esta ocasión señala, sin demasiadas dificultades, que reabrir las aulas va a ser una bomba pandémica. La indolente letanía de los políticos, como en el verso de Lorca, anuncia un prado mortal de lunas (y un insondable número de muertes pequeñas).