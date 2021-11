No olvidemos lo fundamental

En En ocasiones, como la actual en España, para un gobierno "es un chollo" gobernar, porque los ciudadanos suelen estar preocupados por sus "problemas de supervivencia", con lo que la labor del gobierno pasa a un segundo término. Lógico pero esas cuestiones de segundo término transitorio, hay que intentar no olvidarlas y sacarlas a primer plano en cuanto se vea posible.

Concretamente, me refiero a los varapalos que el Constitucional le ha dado a los implicados, gobierno y parlamento, con ocasión de la declaración de estados de alarma y supresión de libertades fundamentales.

Cuando digo que no hay que olvidar este asunto, no me refiero a marear constantemente el tema, me refiero a extraer consecuencias sobre ¿cuánto le ocupan, le preocupan y le interesan al gobierno y "allegados" nuestras libertades fundamentales? A veces es más importante saber lo que se tiene, que cuánto se tiene