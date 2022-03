Una oposición baladí

Es lógico y natural que por muy bien que funcione un gobierno, haya quienes no estén conformes con la gestión que realice, y tratándose de un sistema democrático, es bueno que haya una oposición que ponga de manifiesto aquello con lo que no esté de acuerdo. Al gobierno le correspondería responder a la crítica dando explicaciones con argumentos que justifiquen sus actuaciones, o rectificar en la medida que lo considerase necesario. Pero desde que Pedro Sánchez formó el gobierno de coalición, los tres partidos de la plaza de Colón, hacen oposición al unísono dando la tabarra con cuatro latiguillos - Bildu, filoetarras, separatistas, gobierno socialcomunista - sin aportar una sola idea que pusiera al gobierno en la tesitura de rectificar o de dar explicaciones. Y hay en concreto dos críticas que permanecen en el argumentario de la derecha como dos sentencias condenatorias, que subliminalmente tratan de restar legitimidad al gobierno de Pedro Sánchez. Una consiste en acusar al presidente del Gobierno de los cambios que realiza en el desarrollo de su gestión, dedicándole el calificativo de mentiroso, sin reparar en las circunstancias que justifican los cambios. Y la otra, aplicarle a la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno, el apodo "Gobierno Frankenstein" con ánimo de desprestigiarlo. Ambas críticas, donde la derecha ve motivos para descalificar al gobierno y condenar a su presidente, me parecen de extraordinaria simpleza. Si analizamos su contenido, lo que sería nefasto, es tener un presidente que gobernara a peñón fijo. Nadie es tan sabio como para predecir el futuro y a cualquiera que lleve a cabo una gestión, se le pueden presentar situaciones que requieran cambiar el contenido de un programa. No hace falta que describa las situaciones que se le han presentado a Pedro Sánchez desde que ocupa el cargo de presidente, que nada tienen que ver con el panorama previsible el día que tomó posesión. Su mandato está siendo un devenir de sucesos que demandan soluciones imprevistas ante la aparición de un bicho contagioso, un volcán, una guerra y los perjuicios que acarrean tales acontecimientos. En cuanto al "Gobierno Frankesteins", los apoyos al gobierno que preside Pedro Sánchez, son una muestra de sensatez en situaciones tan difíciles. No sabemos cómo estaría el patio con un gobierno del PP presidido por cualquiera sabe qué dirigente, después de las trifulcas que nos han tenido entretenidos últimamente.