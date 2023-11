La orden de Calatrava

El último fin de semana lo he pasado en La Mancha y resulta imposible no rememorar la importancia que tuvieron en su día las Órdenes Militares de Caballería en esta zona: escudos y blasones forjados en hierro o esculpidos en piedra, situados en las almenas de viejos castillos, casas señoriales, iglesias o cruces de caminos, de alguna forma nos delimitan y rememoran la grandeza y poderío que tuvieron las Ordenes de Calatrava y Santiago en La Mancha. También fue importante la Orden de Alcántara en Extremadura, pero ésta ya queda fuera del territorio por el que me he movido estos días. Estas tres órdenes estaban dentro del Reino de Castilla; la cuarta en importancia y antigüedad fue la Orden de Montesa, pero ésta pertenecía al Reino de Aragón. Las Órdenes Militares de Caballería nacieron en el siglo XII como una fuerza de choque para recuperar los territorios de la Península que permanecían en poder de los musulmanes; fue una lucha territorial y religiosa al mismo tiempo. No quiero quitar protagonismo a Don Quijote y Sancho, que junto con los molinos de viento, que aún permanecen erguidos y desafiantes, son los dueños y señores de esta bendita tierra.

En 1147 Alfonso VII (recordemos que fue el año en que conquistó Almería) conquistó una importante zona donde los moros tenían un ribat (orden militar de monjes musulmanes) y para defenderla la entregó a los templarios, pero al poco tiempo sintiéndose éstos incapaces de defenderla, la devolvieron al rey. Pero el rey necesitaba a alguien que se encargara de su defensa y después de recorrer todo el reino, al fin encontró a dos personas con sus correspondientes séquitos, que se encargarían de su defensa. Se trataba del monje Raimundo de Fitero y un caballero de Burgos llamado Diego Velázquez, que aceptaron el desafío y adoptando la regla del Cister, fundaron la Orden de Caballería con el nombre de la población, ya cristianizado, de Calatrava. Raimundo era el abad del monasterio cisterciense de Fitero (Navarra) y Diego Velázquez fue soldado primero, después monje y amigo del Rey Sancho III. Entre ambos en poco tiempo formaron un formidable ejército de más de 20.000 hombres entre monjes y soldados. Calatrava viene de Calaat Rabaah que era el nombre de la fortaleza de los musulmanes, que mantuvieron durante muchos años para defenderse de Toledo. En 1195 los moros victoriosos en la batalla de Alarcos destruyeron totalmente la fortaleza cristiana de Calatrava, pasando a cuchillo a todos sus moradores, según las crónicas, incluso a los animales. Después de la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212 tras la derrota infringida a los moros, en un monte situado al sur de Calzada de Calatrava, los caballeros de la Orden levantaron un imponente castillo, del que a pesar de los siglos transcurridos aún permanece en pie el Sacro convento y la torre del homenaje. Un poco más al sur en el cerro de Calatrava están las ruinas del castillo de Salvatierra.

Fernando el Católico, el gran político y militar, consideró que las Ordenes Militares estaban concentrando demasiado poder y quiso frenar las continuas disputas entre la monarquía y la aristocracia; en 1487 consiguió una bula del Papa para que el cargo de Gran Maestre de las Órdenes recayera sobre el Rey y sus sucesores y en 1523 Carlos I incorporó definitivamente las Órdenes Militares a la Monarquía. Las Órdenes Militares nunca han sido disueltas y en la actualidad el Rey Felipe VI las dirige a través del Consejo de Órdenes. En el siglo XIX con la desamortización de Mendizábal se le requisaron sus bienes y los cargos que mantienen los nobles son meramente honoríficos. Sus territorios formados por más de 15 pueblos de La Mancha y parte de Extremadura jugaron un papel muy importante en la repoblación de extensas zonas comprendidas entre los ríos Tajo y Guadalquivir, a medida que iba avanzando la Reconquista

Pero si usted va a La Mancha, no se limite a visitar los escenarios de las Órdenes de Calatrava o de Santiago, porque esta tierra, que produce uvas para todas las bodegas de España, Portugal y Francia, está llena de arte y de paisajes sorprendentes. Las Lagunas de Ruidera, en la zona de levante, una vez más me han sorprendido por su belleza y silencio, donde el azul del cielo, el verde de su frondosa vegetación y la transparencia y claridad de sus aguas conforman un conjunto armónico, que invitan al visitante al sosiego y la meditación.

Villanueva de los Infantes cuenta con una Plaza Mayor de sobria belleza, que puede competir con las mejores de España; sus guardianes permanecen vigilantes constantemente: son Don Quijote y Sancho Panza. En su grandiosa iglesia dedicada a San Andrés, estuvo enterrado Francisco Quevedo y sus huesos reposan ahora en la Ermita del Calvario. No se quedan atrás las Plazas Mayores de San Carlos del Valle o la de Manzanares, por citar algunas.

Por último les diré que si en algún restaurante encuentra en la carta gazpacho, antes de pedirlo, cerciorase si es el manchego o el andaluz, porque el primero es un plato contundente de carne. Tampoco abandone La Mancha sin antes haberse comido un par de huevos fritos con pisto, porque los ingredientes son autóctonos y de calidad. Dos días fuera de casa tampoco dan para más. Buen provecho.