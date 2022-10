Un orgasmo para Puigdemont

Eestoy seguro de que Puigdemont habrá alcanzado el éxtasis, el nirvana, el padre de todos los orgasmos al enterarse del resultado de los referéndums que su amigo Putin ha llevado a cabo en esas cuatro zonas de Ucrania, para justificar su anexión a la Federación Rusa, no sé con cuántas urnas pero sí con cuántos cojones: dos y bien gordos. "Yo organizo así un referéndum en Cataluña y Vladímir me manda un subalterno para hacerme el recuento, y me sale que la independencia la quiere el 99,8 por ciento de los catalanes", habrá pensado. Pues claro, Carles, y si encima prometes en la campaña (porque a diferencia de lo que ha hecho tu amigo en Ucrania tú tendrías que hacer algo de campaña), que una Cataluña independiente tendría el empleo de Alemania, la deuda pública de Dinamarca, la renta per cápita de Luxemburgo, la educación de Finlandia y el miembro viril de Senegal, esto último con carácter retroactivo, el porcentaje de adhesión a la causa se elevaría hasta el 180 por ciento, me explico, el cien por cien de Cataluña más el ochenta de todos los españoles que consiguiéramos empadronarnos a tiempo en tu tierra y hacernos catalanes. Con esas promesas, sería de idiotas quedarse en España.

--Lo siento, el plazo ya ha acabado.

--¿Cómo que ha acabado? ¿Es que no me puedo empadronar aquí cuando quiera?

--Empadronarse, sí, pero ya no llega a tiempo para poder votar en la consulta.

--¿Y si le doy, digamos una comisión, más el correspondiente 3 por ciento?

--¡Oiga, por quién me ha tomado!

Putin habría conseguido para Hitler que el 98,7 por ciento de los enviados a los campos de concentración nazis hubieran votado que acudían por voluntad propia a esos centros de exterminio. Un crack de los escrutinios, este Vladímir. Así que, señor Puigdemont, Puchi para los amigos, ya tarda en llamar al Kremlin a ver qué se puede hacer en Cataluña. Los dirigentes de Esquerra igual se oponen a estas ayudas rusas, pero que consulten a sus bases, que seguro que no son tan 'botiflers' como ellos.