El origen del comienzo del fin

La situación actual en lo que concierne la Economía mundial, las políticas mundiales que se han diversificado debido a la perdida de poder de Occidente sobre los países del planeta y en particular de USA que ya no puede imponer su política unipolar y mundialista. Esta complejidad nos obliga a analizar separadamente los diferentes componentes de la situación que vivimos hoy. En lo que concierne la economía. Occidente, salvo USA, no es autosuficiente en lo que concierne las energías y las materias primas minerales para las industrias, se han nutrido de ellas desde sus colonias y al perderlas y terminar en el 1991 la guerra fría fue Rusia quien abasteció la UE y USA con sus materias primas minerales y su petróleo y gas con un precio bajo, Rusia necesitaba los $US para comprar las nuevas tecnologías que le permitiesen reorganizar su industria ya arcaica y cubrir las necesidades de sus poblaciones, fueron años felices y de prosperidad para todo Occidente. Occidente pensó que Rusia estaba condenada a ser solo una colonia supeditada a sus intereses y por ello rechazó que entrara en la OTAN. Mientras tanto China fortalecía su economía y surgían otras potencias económicas, como India, Brasil, rivales económicas de Occidente . USA, es la unión de Estados de Americe, unidos por la Bandera, un idioma dominante el Inglés y unos intereses económicos, pero cada uno de ellos conserva una autonomía de gobernanza, el gobierno federal (Washington) dirige la Política exterior, bajo el control del Senado compuesto de representantes de cada Estado de US: Los 3 pilares de la Unidad En USA son: Su potencial militar, su Comercio junto al dominio del Comercio internacional. ¿Cual es la situación en la UE y USA? Ya que los datos sobre las Deudas Públicas comunicados por Francia son los más fiables, los notifico como referencia del análisis: Deuda de USA, 31Billón 700 Mil Millones de Deuda Pública, debe pedir al congreso la extensión de esta para no paralizar el funcionamiento del Estado, en lo que concierne la UE, Grecia tiene una deuda del 171,1% de su PIB, Italia el 144,6% de su PIB, Portugal en el 115,9% de su PIB, España el 114% de su PIB, en lo que concierne Francia el 115% de su PIB. Desde el aumento de la Tasa de intereses al 3% por el BCE, la Deuda Publica ha aumentado en un 34%, es decir 51Mil millones de euros para Francia, la deuda de los otros países también ha aumentado. Ante esta situación económica y la perdida de parte del dominio del $US, ya que Arabia y los Emiratos que han invertido 400Mil Millones de Rublos en las Industrias Rusas del Petróleo, han anunciado aceptar el pago en Yuan de su Gas y Petróleo y en otras monedas que el Petro $US. Ante esta situación USA ha reaccionado, tratando de bloquear la expansión del Comercio Chino y neutralizando militarmente a Rusia con una Guerra en Ucrania, un conflicto cosido con hilo Blanco por USA. Los Verdes, ecologistas guerreros que hoy se complacen desde sus cómodos despachos, parecen que más que el olor de las praderas y bosques, se complacen el olor del humo del carbón de sus centrales eléctricas y con el chantaje a su canciller de romper la coalición al logrado que Alemania envié sus tanques leopardo a Kiev, Polonia ya ha pasado un contrato para comprar en USA los tanques que remplazaran los Leopardos, pagados con euros de la UE. Adiós a la Industria del armamento de la UE. Los Verdes van a oler también el olor de la pólvora, de la sangre y de los muertos en putrefacción que va a ocasionar la probable duración de esta Guerra, delegaciones de hombres de negocios, proponen a industriales de la UE que se instalen en USA con grandes ventajas económicas y el bajo costes de las energías. La UE será la gran victima económica de esta Guerra. Con amigos como USA y Políticos como los Verdes la UE no necesita enemigos.