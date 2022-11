Como la orquesta del Titanic

Desde hace al menos una década se habla del hundimiento de la prensa en papel, pero parece que aún falta mucho para su completa desaparición, si es que eso ocurre, porque también dimos por muertos a los discos de vinilo, y mira. Cuando se inventó la tele algunos dieron la extremaunción a los cines y al teatro, pero lo que podría extinguirse pronto es precisamente la actual televisión generalista, que sólo fabrica basura de todo tipo, desde la bazofia nauseabunda presentada tal cual, sin complejos, hasta esa otra inmundicia convenientemente maquillada, simulada y perfumada para que dé el pego. Habrán cerrado muchas salas de cine, pero las películas buscan y encuentran otros canales de exhibición. Como también los diarios impresos con la desaparición de los kioscos: suscripciones aparte, hay periódicos y revistas en los estancos, librerías y papelerías, estaciones de servicio y hasta en algunos supermercados. Y acudir hoy al teatro es un placer de dioses (si tus vecinos de butaca no te incordian con sus móviles), placer semejante al de leer tranquilamente un periódico en papel mientras desayunas en la terraza de una cafetería, en la que ahora tomas también el sol. "Con un ponientazo de tres pares que te vuela las hojas". Oiga, no me estropee el artículo, si hace mucho viento te pasas al interior. Este placer sólo está reservado ya a los mayores de cuarenta o cincuenta, porque los que están por debajo de esa edad, y no digamos los más jóvenes, sólo miran pantallas, y para ver una noticia contrastada como las que vienen en el papel, han de escarbar entre un montón de falsa información, aparte de unos titulares engañosos que, tras pincharlos, no se corresponden con lo que anunciaban. Muchos de esos jóvenes se 'informan' sólo por las redes porque su comprensión lectora no les da para entender un párrafo completo impreso, qué decir de una noticia entera o un artículo. Claro que ellos no tienen la culpa, pero eso es otra historia.

Diario de Almería cumple hoy 15 años y, como los músicos de la orquesta del Titanic, los periodistas que sacan a la calle la edición en papel seguirán tocando la información y el análisis hasta el último día, que yo les deseo esté aún lejano, recuerden lo del vinilo.