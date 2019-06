Aunque no me conozcas, me ves todos los días, y yo a ti. Mis párpados enterrados entre los escombros de la bomba que acaba de estallar en el salón de mi casa, no me impiden ver tu vista posada sobre el fino cristal de la copa de vino que tienes entre tus limpias manos, mientras unas gotas casi translúcidas de delicado vino, con aroma afrutado, se arrastran por él hacia el abismo del minúsculo lago etílico que lo contiene. Tu en tanto, ves a través del cristal que te separa del espacio y del tiempo, el resplandor de las sirenas de las viejas ambulancias deshabitadas que acuden a socorrernos, para solo arrastrar cadáveres de cuerpos retorcidos por la metralla. Lo ves todo, pero no nos miras.

Tu yo somos distintos, aunque humanos los dos, tú tienes la suerte de vivir en un país pobre, lleno de sol y vida, en el que hace millones de años, no hubo frondosos bosques que se fundieron con la tierra, produciendo en lo más profundo de su negro seno el oscuro objeto de la codicia y el deseo. Hablas con tu hijo, y yo con los ojos cegados por el barro del lodo en el que yazgo, te veo, y tu no a mí, a pesar de que pasan las imágenes de mi madre fundida en un llanto tan amargo como la hiel y tan espantoso, que traspasa el alma y uno desearía no tener oídos, para no morir desgarrado. Planeáis las vacaciones a una isla de ese mar, que en lugar de azul debería ser negro como la muerte que encierra en su vientre, oculta por bonitos veleros, y barquitas en las que disfrutáis de la paz que a nosotros nos fue negada desde la cuna. Aún no había cambiado los dientes, que se quedaron empujando, pugnando por salir en una boca desdibujada por el hambre. Tú te planteas el verano como una etapa de descanso, de encuentro contigo mismo, le llamáis filosofía: de donde venimos, a donde vamos….., y para eso hace falta reflexionar? Si hace ya cientos de años, miles creo, lo tenéis escrito: "polvo eres, y en polvo te convertirás", lo que no está escrito en ninguna parte, es la razón por la que algunos vuelven al polvo sin haber disfrutado la miel de la tierra, la calidez del mar, y la paz de un cielo azul, del que no caiga la lluvia mortal que nos golpea injustamente".

Hoy es un bonito día, brillante y soleado. Anoche tuve un mal sueño,