Este título alude a un libro que se ha publicado recientemente por la editorial almeriense Kiros Ediciones de la mano del madrileño Óscar Sánchez Vadillo, que como docente de filosofía en la secundaria tiene un exquisito criterio a la hora de escribir. En este volumen ha reunido textos que ha compuesto a propósito de algunas de las más grandes y relevantes mujeres de nuestra cultura. Y eso significa que ha hecho un amplio y variado recorrido por la literatura, la filosofía, las ciencias, la arquitectura, la música popular, el cine, el teatro, las series, el cómic, el mundo youtuber y hasta la política. Además en su obra reflexiona sobre la naturaleza misma del feminismo, si es una dinámica social y ontopraxeológica de alcance universal y con un ya largo pasado a sus espaldas que pudiera tener algún tipo de naturaleza propia. Óscar Sánchez tiene un pulido estilo literario que le destaca de la mayoría no solo por la profundidad de sus palabras sino por algo que no es común: la sinceridad y la honestidad a la hora de escribir. Puede decirse que el autor cree en lo que dice, dice lo que cree, y lo defiende con entereza, y eso es poco frecuente, muy de agradecer. Por lo general la literatura se compone por personas que escriben según las directrices del mercado con la ambición de vender. El autor en cuestión persigue dejar constancia de su sinceridad a la hora de pensar nada mas, lo que le dignifica más aún. Tiene además una trayectoria: ha publicado una biografía de Jane Austen, otro libro de reflexiones y artículos titulado El beso de la finitud, y de un manual en Creative Commons de Literatura Universal Inclusiva. Las ilustraciones de El otoño del patriarcado son aportación de Jaime González, profesor de secundaria de Lengua y Literatura. Con Óscar Sánchez Vadillo podemos seguir teniendo esperanza en aquello de la ética cultural. Aún existen autores que anteponen lo justo por encima de lo conveniente, y eso se nota en sus textos. Cuando escribe lo hace sin tapujos, sin lo políticamente correcto porque aspira a la transparencia y humildad socrática. Sus reflexiones sobre feminismo, en este caso, dan perspectivas, formas, dispositivos nuevos, novedosos, que ayudan e inciden al pensamiento autónomo. No solo se trata de hablar de mujeres sino de pensar sobre ellas en el marco de esa expresión que sirve de título: el otoño del patriarcado.