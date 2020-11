Nos cuentan que por ahí hay un político, oque lo fue, que aún no ha pagado las fotografías que encargó para su boda. No se trata de poner nombres a una cuestión que, por lo visto, se arrastra desde hace algunos años. Lo llamativo es que no se haya hechoi efectiva la deuda, por aquello de "quien paga descansa y quien cobra más", sino porque durante tanto tiempo permanezca ahí durmiendo el sueño de los justos. Y es que cuando uno está en un cargo público, a veces tiene la sensación de que todo debe venir sobrevenido y por la 'jeta'. Ya la realidad, mal que les pese, es otra bien distinta.