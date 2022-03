Un país llamado solidaridad

Buceando por diversos documentales de plataformas online o la lectura de diversas noticias me hacen sentir como un respiro hondo de aire en una mañana de julio en pleno Cabo de Gata, es decir, un sentimiento de orgullo por una sociedad que tiene fama de que cada uno va a lo suyo. La palabra que puede definir a su gente, en este mundo de locos, es la solidaridad. Lo demostramos en varias ocasiones. Las famosas mantas y el socorro en medio de una masacre en Atocha, donde el ciudadano incluso acompañaba a las víctimas a la hora de su muerte. Ahora lo vemos con los kilómetros y kilómetros recorridos por ciudadanos anónimos con más de 700 euros de gasolina gastados para ir a la frontera de Ucrania y dar una segunda oportunidad a esa gente que ve cómo se están muriendo sus familiares. Fíjense: la gasolina por las nubes, pero el "españolito" que definía Machado no piensa en el precio sino en la ayuda al prójimo. Lo demostramos en cada campaña de recogida de alimentos, kilos y kilos de comidas que solventan las desgraciadas colas del hambre. Una sociedad que se ha criado con el decir de una madre: "Cómete eso que hay muchos niños muriéndose de hambre y tú tienes la suerte de que no". Una frase que es la raíz de nuestra gente. ¿Ustedes creen que alguna persona que se entere de que su vecino no puede comer le va a faltar un plato de lentejas? Esto no va de política, va de personas y lo demostramos en el lugar más oculto con nuestra ayuda en los momentos más críticos. Somos así y debemos de decirlo bien alto. Un país que lleva casi 30 años siendo líder mundial en donación de órganos y que cuando falta sangre busca alocadamente el famoso autobús de la Cruz Roja. Hasta lo ricos, aunque sean criticados por algunas líneas ideológicas, ayudan, el ejemplo claro sería el señor Amancio Ortega. Incluso cuando falta material sanitario, siempre habrá alguno que se invente algo para sacarlo de donde sea, recuerden los famosos respiradores, pantallas y mascarillas en plena pandemia. Sigamos creyendo y siendo una sociedad democrática con libertad que nos defina como lo que somos, 'buena gente'. Reflexiono con estas palabras porque tengo la oportunidad en este medio de recordarles lo que somos, a pesar de que vivamos en un hábitat lleno de rabia, violencia, guerra y mala política. A los que están sentados al lado de los leones se les olvida nuestra esencia. Recuérdenlo si les preguntan cómo es España, dígales que solidaria.