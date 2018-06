Los pájaros

Compras la entrada en una taquilla pequeña que hay en la pared. Entras al cine y el acomodador te indica los asientos disponibles. Poco a poco se va abriendo el telón que cubre la pantalla y se apagan las luces. Vera, Almería. En un área comercial una familia van en un coche familiar de color rojo. Aparcan en una plaza de aparcamiento del área comercial. Salen del coche simultáneamente, el padre, la madre, un hijo y una hija. A pocos metros, una gaviota picotea en el suelo restos de comida. Primer plano, la cabeza de la gaviota, mira hacia los niños. El hijo quiere acercarse como para darle gusanitos de una bolsa de la que ha estado comiendo. Se acerca poco a poco y la gaviota lo mira fijamente. El padre llama de improviso al niño y le grita, vamos, no te acerques a ese pájaro. Y la gaviota echa a volar con un estruendo de revoloteo y graznidos, junto a varias gaviotas que estaban cerca. El niño se asusta y el padre lo coge de la mano y se lo lleva hacia el interior de la tienda. En la tienda la madre dice no has visto algo raro en esos pájaros, parecían nerviosos, extraños. Sólo son gaviotas, dice el padre. En la calle aparecen más gaviotas y todas van andando y acercándose a la tienda, mirando a la entrada y dando pequeños cambios de dirección. No picotean en el suelo, sólo están atentas a que salga la familia. Ha venido más se han juntado casi cincuenta gaviotas. Algunas se posan en los postes de los cables eléctricos, en los carteles, en las señales. El niño mira a través de la puerta corredera de cristal de la tienda y dice, mira, mamá, han venido más pájaros. La familia sale cargada con bolsas de papel marrón con comida. Una gaviota se abalanza sobre una bolsa de comida y el marido intenta apartarla con una mano e ipso facto el resto de gaviotas se lanzan al ataque hacia las bolsas, el marido, la madre y los niños. La familia deja las bolsas e intenta ir hacia el coche. Vamos, le grita el padre a la madre, coge a los niños. Coge un cartón que hay en el suelo e intenta apartarlas, pero una de ellas le ataca fuertemente y le picotea en la cabeza. La madre intenta meterse en el coche pero otra parte de la bandada se lo impide. El marido consigue entrar en el vehículo, abre las puertas y la familia consigue entrar y cerrar los cristales mientras cientos de gaviotas excitadas picotean en los cristales. Arrancan y se van. Intermedio. Se encienden las luces.