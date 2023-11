Al final has caído amiga mía. Aguantaste todo el daño que fueron provocando a tu alrededor. Tú ahí, como los fuertes y que nadie negará lo que fuiste, una valiente. Llegó un día en el que la propia naturaleza que te hizo llegar a ese lugar y con su fuerza, tú ya débil, hizo que no pudiste aguantar más y caíste. Te llevo en mi alma Palmera Mía.

Viste como hicieron morir a tus parientes y vecinos; que no eran otros que las dunas junto con aquel monte bajo y arbustos. También las humedades al norte camino de La Cañada. Toda esa superficie es donde hoy está sentado el campus universitario de nuestra querida Universidad y de la que todos los almerienses nos sentimos orgullosos, aunque, si se hubiera desplazado su ubicación unos metros tendríamos un espacio natural, que como me decía un viejo maestro, único en todo el Mediterráneo. En algún momento se debería valorar el daño que se hizo. La UAL se debe sentir desprotegida al haber perdido su guardián y primer defensor.

Pero hoy toca hablar de ti, Mi Palmera. Recuerdo tus primeros brotes en aquel lugar donde llegaste al final de lo que era el movimiento de arenas, dunas y monte bajo con el inicio de las arenas de la playa, hoy muerta. Playa preciosa de unas arenas limpias y no pegajosas.

Para los cañaeros de aquella época, fuiste un lugar de identidad propio y único. Crecías al mismo ritmo que nosotros, y fuiste testigo de cómo se fue alejando aquella niñez, su juventud y como no, nos hicimos grandes en años, al igual que tú.

Seguro que deberías sentirte orgullosa de haber sentido aquella juventud en la que fueron tus ramas las que nos sirvieron para poner al Sol a secar alguna ropa y servir de apoyo de nuestras bicicletas para llegar al baño, jugar y hacer diabluras. La realidad era que, en aquellos momentos, no eran necesarios los candados y cadenas. Unas sobre otras y al regresar todas estaban allí, eso sí, al retirarlas, igual en otro lugar, pero apoyada en la amada palmera que como madre amparaba y aguantaba a todos sus niños. Allí se encontraban juntas las BH y las Iberia como si se trataran de amantes de aquella cadena, plato y piñón.

También fuiste la primer testigo de cuantos amores de nuestra juventud se vivieron en esa nuestra querida playa. Callada, tú seguiste creciendo y de alguna forma cuidándonos y siendo guía. También fuiste testigo de la llegada de ese día en que fuimos alejándonos poco a poco, uno a uno.

Pese a que te rompieron todo el entorno donde un día llegaste y que demuestra, una vez más, todo lo que somos capaces de hacer los humanos, ahí aguantaste y estoy seguro que antes de tiempo has sido derribada con esa fuerza que, a veces, actúa la naturaleza. No será igual pasar por ese lugar y no verte ahí, ese lugar que es tuyo y que te ganaste durante tantos años.

Ese pequeñito brote que apareció un día sin previo anuncio se convirtió en todo un sello de identidad de ese lugar para los cañaeros y por supuesto, creo, para todos cuantos, de una u otra forma han formado parte de la Universidad de Almería, seguro que para todos los almerienses y demás personas que nos visitan. Ese lugar te pertenece. Naciste y creciste a una distancia aproximada de setenta metros del mar, que si se hubiera mantenido, estoy seguro que hoy, ni el fuerte viento te hubiera vencido. Lo cierto es que al final ha podido contigo y me duele no haber hecho algo de lo mucho que te merecías. Has caído abrazándote a ese mar que tan cerca no alcanzabas y que, seguro, tanto has querido.

En los recuerdos de niñez y juventud de muchos vecinos de La Cañada de San Urbano quedarás para siempre.

En el recuerdo de este niño que vio tus primeros brotes, ya mayor, lo estarás siempre.