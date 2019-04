La panacea de Iglesias

Una historia, aquella que cuenta cómo un hombre, al que todos conocían con el sobrenombre de "comehierro" se encontraba entre la hierba de un parterre, tumbado de punta a punta. Sesenta años de edad, alto, enjuto y grave, con una barba crecida y canosa, una tez curtida en las trincheras de la vida, tanto que le había borrado su aspecto habitual de ciudadano, y le daba un extraño parecido a esos viejos pescadores sufridos por la mar y el frio.

En esa jornada, los primeros rayos de sol traspasaban sus párpados como la luz tenue de una lámpara de escritorio, haciendo de su despertar un pasaje tranquilo. Lo inició con el estirar de sus brazos y finalizó abriendo los ojos, frente a los cuales se postularon las espigas de unos juncos. Un nuevo día de primavera, otro más, soleado y extenso, tanto como las horas que cada jornada le regalaba. Se levantó, cogió su petate y apartó con sus manos la vegetación que le impedía cruzar desde la medianera de la carretera hasta el otro lado de la calzada, corriendo a duras penas mientras esquivaba los coches. Sí, aquel hombre, desahuciado y sin familia, tirado en la calle, dormía todas las noches en la minúscula isleta verde que separaba los dos carriles de la vía.

Este relato es real, y ayuda a comprender cómo representamos mentalmente las cosas, y cómo varían, según nos las cuenten. Midiendo las palabras, es fácil engañar. Conociendo los hechos, imposible. Traigo a colación esta reflexión gracias a Pablo Iglesias y el momento "revelación" vendido en los platós de televisión desde su incorporación de la baja por paternidad. No ha faltado entrevista en que no haya laureado a la Constitución Española, puro éxtasis. Ensalzando sus bondades, encumbrándola como la panacea, vamos, lo mejor de lo mejor. Memoria muy corta, pues años atrás la criticaba ahogado en soberbia y, visto lo visto, supina ignorancia, cuando no desfachatez, porque disparó también frente a sus creadores y la Transición. Algunos pensábamos que tales reproches y amonestaciones suponía por su parte -cuanto menos- una lectura previa de la misma. Pero no, la hipocresía y el descaró lo descubrió él mismo: la leyó ahora, al cuidar a sus retoños y es entonces cuando ha podido constatar, como diría la nueva youtuber del Maresme, Ada Colau, que es "superpower", tanto que ha servido de inspiración para su programa electoral ¿Podemos fiarnos de lo que nos cuentan?