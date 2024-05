Con pañal en el concierto

Amuchos locos de toda clase de conciertos nos han superado los ‘swifties’, que han disfrutado de las dos actuaciones de Taylor Swift en el Bernabéu. Empezaban los setenta del siglo pasado y, en Madrid, hacia las diez de la noche del día anterior a la apertura de taquillas, los primeros en llegar constituían la cola virtual (en papel y a boli), aunque cuando vino Karajan con la Filarmónica de Berlín la cola comenzó tres días antes. Después, cada dos horas, se pasaba lista ‘en el caballo’ (la estatua ecuestre de Felipe IV en la Plaza de Oriente, que mira al Real), y se tachaba al que no estaba (la poli ya nos conocía y no iba a disolvernos), y un poco antes de las diez de la mañana, cuando abrían las taquillas del teatro (por aquel entonces sala de conciertos), se formaba la cola física según el orden de llegada a lo largo de aquellas frías noches: el último bar cerraba a las dos y la primera cafetería abría a las seis. Y así una vez por semana durante años y, luego, cuando el Real volvió a ser Teatro de la Ópera, regresamos ‘al lugar del crimen’ más gente aún, hasta que a mediados de la primera década de este siglo comenzó la venta por internet. Afortunadamente, ahora hay muchísimos más conciertos y representaciones de ópera en distintos sitios y, también felizmente (para nosotros), el número de aficionados no ha crecido en la misma proporción, así que basta un clic en el móvil para conseguir entradas, y sin prisas: hasta con orquestas, solistas y coros de primer nivel hay localidades durante meses, en Madrid y en cualquier ciudad: en el Maestro Padilla recalaron en mayo de 2005 William Christie y sus Arts Florissants con un oratorio handeliano, y las entradas, muy bien de precio tratándose de primeras figuras, duraron bastante.

De jóvenes hemos hecho muchas locuras por asistir a un concierto, pero, según se cuenta, ahora algunos nos superan, porque lo de ponernos dodotis… Ni nosotros, ni los músicos, para eso había y hay intermedios, aunque alguna ópera de tres horas y pico la han hecho sin pausa alguna. ¿Que hay que ir a una actuación de la Swift para saber lo que se siente allí y no perder ni un segundo en ir a los aseos? Menos mal (no es el caso hoy, pero uno procura no narrar experiencias personales) que no tengo espacio para contar lo que pudo sentirse en bastantes conciertos y óperas auténticamente memorables, aunque tampoco sabría explicarlo.